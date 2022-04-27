Babacan: ''Seçime kendi adayımızla gireceğiz''

DEVA Partisi Ali Babacan seçime kendi logo ve adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday tartışmaları sürerken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ali Babacan paylaşımında, “Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, ''Altılı masaya her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz'' dedi.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK TARTIŞMASI

Seçim yasasında son yapılan değişikliğin ardından 6 partili ittifakta, milletvekili seçimine hangi yöntemle girileceği tartışılıyordu.

Masada, her partinin kendi logosuyla girmesi, küçük partilere büyük partilerin listesinden kontenjan ayrılması ya da küçük partilerin üçüncü ittifak adı altında yeni bir ittifak kurması gibi seçenekler konuşuluyordu.