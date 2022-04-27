  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Babacan: ''Seçime kendi adayımızla gireceğiz''

Babacan: ''Seçime kendi adayımızla gireceğiz''

Babacan: ''Seçime kendi adayımızla gireceğiz''

DEVA Partisi Ali Babacan seçime kendi logo ve adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday tartışmaları sürerken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ali Babacan paylaşımında, “Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, ''Altılı masaya her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz'' dedi.

ÜÇÜNCÜ İTTİFAK TARTIŞMASI

Seçim yasasında son yapılan değişikliğin ardından 6 partili ittifakta, milletvekili seçimine hangi yöntemle girileceği tartışılıyordu.

Masada, her partinin kendi logosuyla girmesi, küçük partilere büyük partilerin listesinden kontenjan ayrılması ya da küçük partilerin üçüncü ittifak adı altında yeni bir ittifak kurması gibi seçenekler konuşuluyordu.

 

Etiketler ali babacan cumhurbaşkanı adayı 2023 yılı seçimler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro, altın, kripto... Piyasalarda 2017'den bu yana bir ilk...
Kreşte skandal görüntüler
Dünya Bankası'ndan altın tahmini: Büyük çöküş için tarih verildi
Sınır dışı edilen Suriyeli öyle bir şey yaptı ki... Pes, vallahi pes, billahi pes!
Bahar Candan kendisine gelen ''saçma sapan'' teklifi açıkladı
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun neden Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini açıkladı
İstanbul'da yeniden deniz salyası istilası
İşte İlkay Gündoğan'ın Türkiye'de oynamak istediği takım
aHaber'den sosyal medyayı sallayan motosiklet fuarı videosu için ilk açıklama
Ulaştırma Bakanı zam eleştirilerine tepki çeken yanıt