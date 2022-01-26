Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, ortak basın toplantısı düzenledi. Babacan, ''Ülkemiz şu anda çoklu kriz ortamında'' dedi. Davutoğlu, "Biz muhalefet olarak bu yönetilememe karşısında ne yapacağımızı karşılıklı olarak konuşmak niyetindeyiz. Artık bu ahlaki sorumluluğumuz.'' ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Davutoğlu şöyle konuştu:

"Bu istişareler devam edecek, şu an toplum güven duymak istiyor. Bu görüşmeler devam edecek ülkemizin ve gençlerimizin geleceği konusunda hep beraber gerekli her türlü fedakarlığı göstererek adım atmaktan sorumluyuz. "

Siyasiler bir araya geliyorlarsa her şeyi konuşurlar. Muhalefetin hep beraber temel yaklaşımlar çerçevesinde görüşmeleri arttırması lazım. Fiilen, iktidar Türkiye'yi seçim ortamına soktu. Çünkü seçim ortamlarında Bahçeli ile Erdoğan'ın oluşturduğu iklim belli.

Babacan'ın ifadeleri ise şöyle:

"Biz daha önce de açıkladık. Siyasi partiler arasındaki görüşmeleri anlamlı buluyoruz. DEVA Partisi olarak gençlerin umutsuzluğuna her türlü gayret vermek isteriz. Daha önce ben açıkladım. İttifaklar ile ilgili herhangi bir kararımız yok. Bir süre sonra sonra bir karar oluşturabiliriz. Hükümetin, bu zihniyetle hiçbir sorunu çözemeyeceğini bildiğimiz ve bunları üç yıl önceden fark ettiğimiz için yeni bir siyasi hareket başlattık

İmamoğlu'nun restoranda çekilmiş fotoğrafının basına yansıması

Davutoğlu: Herhangi bir dış temsilci ile görüşmesinde bir sorun yoktur. Türkiye açık bir toplum olmak durumundadır. Bunun olağanüstü bir görüşme olarak sunulması doğru değil.