Babacan ve Davutoğlu cephesinde Abdullah Gül krizi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapan ve şu an çalışma ekibinde yer alan Osman Sert, TV 5'e yaptığı açıklamalarda Ali Babacan'ın kuracağı partiye göndermede bulundu.

Babacan'ın partisinde 'Gölge lider' olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü kastederek imada bulunan Sert, "Bir partiyi kim kuruyor, arkasında kim var? O partinin gerçek karar vericileri kim, öndekileri isimleri kim? Bunu herkesin bilmesi gerekir." dedi.

Partide karmaşıklığın başarı getirmeyeceğini savunan Osman Sert, "Karar verme süreçlerinde arkada birileri var önde başkaları varsa bu Türkiye’ye fayda getirmez. Bu soruların yola yeni çıkacak bütün hareketlere sorulması lazım. Bundan sonra siyasetin, ekonominin ve medyanın şeffaf olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"GÜL VE BABACAN KİME HİTAP EDİYOR BİLMİYORUZ"

Sert, Ali Babacan'ın kuracağı partinin kime hitap ettiğini bilmediklerini söyleyerek, "Yeni partiler yüzde 10’luk pay alacak. Bunu göz ardı ederek Türkiye’de ittifak konuşmak anlamsız. Üçüncü ittifak olmak üzere her türlü opsiyona açık olmak lazım. Abdullah Gül’ün öncülük yaptığı Ali Babacan hareketinin kime hitap edeceğini şu anda bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Babacan’a yakın bir kaynak, Abdullah Gül’ün Ali Babacan önderliğindeki yeni oluşumun gölge lideri olarak bilinmesinin, teklifte bulunulan bazı isimlerin kuracakları yeni partiye sıcak bakmamasına yol açtığını ve Babacan ekibinde bulunan bazı isimlerin bu durumdan son derece şikayetçi olduğunu, partide huzursuzluk yaşandığını ifade etmişti.