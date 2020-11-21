Babacan'dan Erdoğan'a çok sert Çakıcı eleştirisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkan ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidi karşısında eleştirirken, "Çok değil, 7 sene evvel 'Çeteler dönemi, mafya dönemi bitmiştir' diyen Cumhurbaşkanı, bugün illegal yapıların suça konu sözlerine tek kelime edemiyor. İttifak bozulur kaygısıyla, ortağının suça sahip çıkmasına ses çıkarmıyor" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Kastamonu İl Kongresinde konuştu.

Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidi hakkında konuşan Babacan, "İllegal yapıların siyaseti dizayn etme çabalarına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye, illegal yapılardan da bu yapıların arkasına saklanan siyasetçilerden de büyüktür" dedi.

Babacan'ın ifadeleri şöyle:

Suçluluğu mahkemelerce sabit bulunmuş bir suç örgütü yöneticisi bir siyasetçiyi tehdit etti. Çok ağır hakaretlerde bulundu. Her konuda hemen anında açıklama yapan Cumhurbaşkanından bir ses duydunuz mu? Çok değil, 7 sene evvel “Çeteler dönemi, mafya dönemi bitmiştir” diyen Cumhurbaşkanı, bugün illegal yapıların suça konu sözlerine tek kelime edemiyor. İttifak bozulur kaygısıyla, ortağının suça sahip çıkmasına ses çıkarmıyor.



İllegal yapıların siyaseti dizayn etme çabalarına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye, illegal yapılardan da bu yapıların arkasına saklanan siyasetçilerden de büyüktür. Suç örgütlerinden, illegal yapılardan, ülkemizi 90’lı yıllara döndürmek isteyen karanlıktan “Korkma Türkiye” diyoruz.

"'Önlem aldık' demek için önlem alıyorlar"

Salgınla mücadelede sırf önlem aldık demek için sonuç getirmeyecek bir genelge yayınladılar. Salgınla mücadele etmek için değil de sanki sadece ceza kesmek için genelge çıkarmışlar. Biz size önlem alın dediğimizde, milletimize ceza keserek kasayı doldurmanız için önlem alın demedik. Halkın sağlığı için önlem alın dedik.

Bir Bilim Kurulu üyesi çok enteresan bir açıklamada bulundu: “Vaka sayılarını biz de bilmiyoruz, Kurula gelmiyor” dedi. Bilim Kurulu tavsiye üretecek, hükûmete doğrusunu söyleyecek. Verilerle oynamaya TÜİK’ten alıştılar da, görüş oluşturan Bilim Kurulu’ndan veriler saklanır mı? Sırf bu salgınla mücadele etmek için oluşturduğunuz Bilim Kurulundan, oradaki bilim insanlarından gerçekleri saklayamazsınız.

Hazineyi boşaltıp, ülkeyi borç batağına soktukları için ekonomik önlem de alamıyorlar. Gelişmiş ülkeler gibi “siz yeter ki sağlığınızla ilgilenin” diyerek vatandaşımıza hibeler, destekler veremiyorlar. Çünkü daha salgın ortada yokken devletin ceplerini boşalttılar. Devletin sağ cebini de, sol cebini de, arka cebini de boşalttılar.