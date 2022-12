Babacan'dan yıllar sonra gelen ''pişmanlık'' itirafı: ''Keşke avaz avaz bağırsaydım''

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı.

Ekşi Sözlük'te kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, en büyük pişmanlığını açıkladı.

"KEŞKE 2017'DE AVAZ AVAZ BAĞIRSAYDIM"

Babacan "AK Parti döneminde içinde bulunup pişman olduğunuz en büyük olay nedir?" sorusuna; "Biliyorsunuz 2017'de bir referandum yapıldı, başkanlık sistemi halk oyuna sunuldu. 2015'te ben 'siyasetten çekiliyorum, konuşmayacağım' kararı almıştım. Keşke 2017'de avaz avaz bağırıp 'bu yanlış referanduma evet demeyin' deseydim" cevabını verdi.

"HÜKÜMET PROGRAMI AÇIKLANACAK ARDINDAN DA ADAY BELİRLENECEK"

Seçimlerde oy güvenliği ve cumhurbaşkanı adayına yönelik bir soruya ise Babacan şu yanıtı verdi: "200 bin sandığın başına 6'lı masa olarak en az 5'er görevli yerleştireceğiz. Oy kullanılacak 50 bin binaya avukatlar görevlendireceğiz. Sağlam bir bilgi işlem sistemiyle tek bir oyun dahi zayi olmayacağına başladık. Seçim günü hazır olacağız. Henüz aday belirlemeye başlamadık. Geçiş sürecinin yol haritası oluşturulacak. Tek bir seçim beyannamesi yani hükümet programı hazırlanacak, arkasından da aday belirlenecek. Sürecin başında ne açıkladıysak aynı sırayla devam ediyoruz. Süreç tıkır tıkır işliyor."

"ANKETLER HER ŞEY DEĞİLDİR"

DEVA liderine ayrıca, "Altılı masanın aday belirleme sürecinde her parti adaylarını getirip tek toplantıda karar mı verilecek, yoksa adaylar belirlenip anket sonucuna göre mi karar alınacak?" sorusu soruldu. Babacan, "Bu süreç Türkiye'de ilk defa işleyecek bir süreç olarak tabii ki anketlere bakacağız ama anketler her şey değil. Biz teşkilatlarımızın genel merkez kurullarımızın görüşünü alacağız. Arkasından masadaki diğer partilerle oturup karşılıklı olarak istişare etmeye başlayacağız. Ama önce seçim beyannamesi, önce geçiş sürecinin yol haritası." ifadelerini kullandı.