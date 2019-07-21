Babacan'ın, Davutoğlu'nu neden istemediği ortaya çıktı

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Yavuz Oğhan’ın BideBunuİzle canlı yayınında Ali Babacan ile neden beraber olmadıkları sorusuna, “Manifestoyu birlikte açıklamak isterdim. Beraber olabilmek için elimden geleni yaptım. Neden olmadığını ben de bilmiyorum. Bu soruyu Ali Bey’e de sormakta fayda var” yanıtını verdi. Davutoğlu, “neden olmadığımı bilmiyorum” dese de yakın çevresinden edindiğimiz bilgiye göre Davutoğlu ile Babacan ekibi arasında bir dizi görüşme yapıldı. Hatta genel başkan ve yardımcılıklarına varana kadar isimlendirmeler yapıldı. Ancak daha sonra Babacan tarafından “ret” yanıtı geldi.

Ret yanıtının gerekçesi ise, “Finans çevreleri Davutoğlu’nu istemiyor” olmuştu. Bunun üzerine her iki isim kendi yolunda yürümeye başladı. Bu arada eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in hangi ekiple hareket edeceği de merak konusu. Davutoğlu ekibi iddialı. Mehmet Şimşek’in Davutoğlu ile görüştüğünü anlatan eski bir siyasetçi, “Şimşek bizimle” dedi.