Babacan’ın partisi 2020’ye kaldı

Ekonomiden Sorumluk Devlet eski Bakanı Ali Babacan'ın, yeni partisini bu ayın sonunda ilan edeceği bekleniyordu. Ancak, Ahmet Davutoğlu’nun partisinin kuruluşunu ilan etmesiyle tarihin ertelendiği öğrenildi. Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü köşesinde şu bilgiyi verdi:

“Ali Babacan partisini Aralık sonu kuracağını duyurmuştu.Ancak, Gelecek Partisinin 14 Aralık'ta kurulması Ali Babacan ve arkadaşlarının bu hedeflerini değiştirdi, partilerinin kuruluşu 2020 yılına kaldı. Babacan'ın Aralık ayı sonuna doğru resmi bir açıklama yaparak partinin kuruluş tarihini net olarak vereceğini öğrendim.”



