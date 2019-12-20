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  4. 20 Aralık 2019 18:52

Babacan’ın partisi 2020’ye kaldı

Aralık ayı içerisinde yeni partisini kuracağı konuşulan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın parti kuruluşunu 2020 yılına ertelediği öğrenildi.

Babacan’ın partisi 2020’ye kaldı
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Ekonomiden Sorumluk Devlet eski Bakanı Ali Babacan'ın, yeni partisini bu ayın sonunda ilan edeceği bekleniyordu. Ancak, Ahmet Davutoğlu’nun partisinin kuruluşunu ilan etmesiyle tarihin ertelendiği öğrenildi. Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü köşesinde şu bilgiyi verdi:

“Ali Babacan partisini Aralık sonu kuracağını duyurmuştu.Ancak, Gelecek Partisinin 14 Aralık'ta kurulması Ali Babacan ve arkadaşlarının bu hedeflerini değiştirdi, partilerinin kuruluşu 2020 yılına kaldı. Babacan'ın Aralık ayı sonuna doğru resmi bir açıklama yaparak partinin kuruluş tarihini net olarak vereceğini öğrendim.”
 
 

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