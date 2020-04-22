Babacan’ın partisine 100 bin başvuru

DEVA Partisi koronavirüs tedbirleri nedeniyle teşkilat konusunda dijital ortamda çalışmalarını yürütüyor. Teşkilatlarda görev almak isteyenler Web sayfasından müracaat etti. Teşkilatlarda görev almak istediklerini belirterek başvuranların sayısının 100 bini geçtiği belirtildi.

HER İLE İLİŞKİN RAPOR HAZIRLANDI

Edinilen bilgiye göre, bütün illere ilişkin hazırlanan raporlar da dikkate alınarak 81 ilin tamamında teşkilatlanma kısa sürede tamamlanacak.

KOMİSYONLAR OLUŞTURULDU

İllerden gelen verilerin analizi yapıldı.

Teşkilat konusunda gelen başvurular için kurucular ve parti yöneticilerin yer aldığı komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlar başvuruda bulunanlarla dijital ortamda görüşme yapacak ve Zoom toplantılar gerçekleştirecek. Teşkilatlar da görev alabilecek olanları belirleyecek.

Komisyon başvuruda bulunanlardan uygun olanlara görev verecek. Ardından yerel teşkilatlar kurulacak. Bayrama kadar teşkilatlandırmadaki görevlendirmenin yapılması bekleniyor.

DEVA PARTİSİ TAM SAHA ÇALIŞMASI YAPACAK

DEVA Partisi koronavirüsten sonra hayatın normale dönmesiyle birlikte sahada aktif çalışmalara başlayacak.

BABACAN KORONADAN SONRA SAHAYA İNECEK

DEVA Partili yönetici tam saha çalışması olacağını belirterek, “Korona sonrası saha normale döndükten sonra sahada aktif çalışmalar olacak. Tam saha bir çalışma olacak. Kadroyu, ekibi tamamen sahada göreceksiniz. Herkes kendi alanında vilayetlerde bu çalışmaları sürdürecek” dedi.