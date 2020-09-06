Babasının tabancasıyla intihar eden Buse Melisa son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki meydanda, dün saat 02.00 sıralarında yaşandı. Balkona çıkan Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin (49) beylik tabancasını başına dayayarak ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EMNİYETTEKİ İFADESİNDE 'KIZIMI SEVERDİM' DEDİ

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Olaydan sonra emniyete götürülerek ifadesi alınan baba Özay K.'nin ifadesinde, "Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu. Ağabeyi gibi üniversiteyi kazanmasını istiyordum. Bu yüzden derslerine çalışmasını söyledim. 'Mart ayından beri hiç dersleri takip etmiyor muydun?' dedim. Kızımı severdim. Aramızda problem yoktu. Sosyal medyada yazılanlara çok üzüldüm" dediği öğrenildi. İşlemleri sonrası 'intihara sürükleme' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen baba Özay K., serbest bırakıldı.

MEZARI BAŞINA ÇİÇEKLER KONDU

Buse Melisa K.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler sonrası dün gece yakınlarına teslim edildi. Ödemiş'e getirilen Buse Melisa K.'nın naaşı, kabristanda kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'na defnedildi. Buse Melisa K.'nın mezarına beyaz ipek giysi kondu ayrıca mezarı başına halk arasında gelin duvağı olarak bilinen begonvil çiçekleri bırakıldı.