BAE ile ilgili sözleri krize neden olmuştu: AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı

BAE ile ilgili sözlerinin ardından partisi tarafından eleştirilen AK Partili Cahit Özkan, Grup Başkanvekilliği görevinden alındı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, BAE tepkisi sonrası partisiyle yaşadığı gerilimin ardından görevden alındı. Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç getirildi.

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerine dair yaptığı "Baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, o zaman teslim oldu" açıklaması sebebiyle eleştirilen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak "Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz." şiirini yazmıştı.

Özkan, önceki gün de kendisini "Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" sözleriyle eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile de bir paylaşım yapmıştı. Çelik ile fotoğrafına "Sıkı dostlar arasına kimse giremez…" notunu düşmüştü.



Özkan'ın BAE ile ilgili partisinin görüşlerini bağlamayan görüşleri ise şöyleydi:

"Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti."