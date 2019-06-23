Bağcılar'da seçim yasağını böyle deldiler

İBB Başkanlığı seçimleri için vatandaşlar oylarını kullanmaya devam ederken, Bağcılar Belediyesi YSK'nın yasağına rağmen ilçe meydanında Binali Yıldırım propagandası yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, Bağcılar Belediyesi'nin YSK'nın propaganda yasağına uymadığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ilçe merkezine kurulan Bağcılar Belediyesi'ne ait dev ekranda AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın kampanya reklamı verildi. Belediyenin YSK'nın propaganda yasağına rağmen Binali Yıldırım'ın kampanya reklamını yapması tartışma yarattı.