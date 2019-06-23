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  4. 23 Haziran 2019 16:33

Bağcılar'da seçim yasağını böyle deldiler

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için seçim yasakları dün akşam saat 18.00'de başladı ama halen toplanmayan afişler var.

Bağcılar'da seçim yasağını böyle deldiler
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İBB Başkanlığı seçimleri için vatandaşlar oylarını kullanmaya devam ederken, Bağcılar Belediyesi YSK'nın yasağına rağmen ilçe meydanında Binali Yıldırım propagandası yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, Bağcılar Belediyesi'nin YSK'nın propaganda yasağına uymadığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ilçe merkezine kurulan Bağcılar Belediyesi'ne ait dev ekranda AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın kampanya reklamı verildi. Belediyenin YSK'nın propaganda yasağına rağmen Binali Yıldırım'ın kampanya reklamını yapması tartışma yarattı.

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