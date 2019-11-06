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  4. 06 Kasım 2019 19:49

''Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı''

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

''Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı''
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı” dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, Bağdadi'nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı. Tüm terör gruplarının peşinden gitme konusundaki kararlılığımızdan şüphe duyan herkes, teröristlerin peşinde koşan Türk hükümetinin siciline bir kez daha bakmalı, diğerleri arasında DAEŞ, PKK veya YPG olmalı” ifadelerini kullandı.


 
 

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