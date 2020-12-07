Bağımsız Türkiye Partisi’nde yeni görev dağılımı

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18 Ekim'deki Olağanüstü Kongresi'nin ardından geniş katılımlı ilk toplantıyı online olarak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK)’yı toplayarak gerçekleştirdi.
MYK ve YDK üyelerinin katıldığı, Siyasi İşler Başkanı Muhiddin Fuat Şengül’ün başkanlık ettiği toplantıda,
Olası bir erken seçim için izlenecek yol haritası ele alındı.
Genel Merkez Binası TBMM karşısına taşınan Bağımsız Türkiye Partisini iktidara taşıyacak yol haritası belirlendi.
Olağanüstü kongre sonrası Genel Başkan Hüseyin Baş’ın tensipleri ile belirlenen başkanlık divanı MYK’ya sunuldu. Yeni görev dağılımı yapıldı. Çalışmalarına başladılar.
BTP Başkanlık Divanı
Hüseyin Baş - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı
Ali Haydar Karakuş – Genel Başkan Yardımcısı
Muhiddin Fuat Şengül - Siyasi İşler Başkanı
Av. Lütfullah Önder - Teşkilat Başkanı
Bilal Karamus - Mali İşler Başkanı
Av. Mustafa Pak - Seçim İşleri Başkanı
İsmail Çetin - Basın ve Propaganda Başkanı
Mehmet Zeki Garaçoğlu - Halkla İlişkiler Başkanı
Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu - Eğitim Başkanı
Doç.Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi - Yerel Yönetim İşleri Başkanı
Seçil Mumcuoğlu- Kadın Kolları Başkanı
Abdülkadir Mısır-Gençlik Kolları Başkanı
Av. Zühtü Kazancı Hukuk İşleri Başkanı
Sabri Terzi - Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Başkanı
Ahmet Erimhan - Hükümet ve Parlamento İşlerini İzleme ve Den. Bşk.
İbrahim Berk - Ar-Ge Başkanı
Nihat Hekimoğlu - Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan
Mevlüt Emre Vona - Bilim-Teknoloji Başkanı
Selim Kotil - Ekonomi ve Sosyal Politikalar Başkanı
İbrahim Yıldız – Sosyal Medyadan Sorumlu Başkan
Harun Kayacı - Uluslararası (Dış) İlişkilerden Sorumlu Başkan
Ender Karabulut - İnsan Kaynakları ve Koordinasyon Başkanı
Emre Polat - Parti Sözcüsü
Dr.Nuri Kaplan - Genel Sekreter
Sani Ak - Genel Muhasip
Danışmanlar Kurulu
Nurcan Sabur
Prof.Dr. Ata Selçuk
Prof.Dr. Ömer Saraçoğlu
Ali Garaçoğlu
Etik Kurulu
Prof Dr. Ünal Emiroğlu
Sabiha Karamustafa
Fikret İnan
Dr. M.İlteber Bahadır
Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK)’yı katılımıyla yapılan online toplantı 2 saat sürdü. Toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Osman Baş ve Başkanlık Divanı selamlama konuşması yaptılar. Toplantı sonunda dilek ve temenniler yapılırken önümüzdeki günlerde yeni bir toplantının yapılmasına karar verildi.
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