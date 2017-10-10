Bahçeli: ''84'ü söylemeyeyim, 85'in heyecanı kalmayacak''

MHP Lideri Bahçeli, ''Utanmadan diyorlardı ya 'MHP bitti eriyor' yüzsüzce konuşuyorlardı ya 'MHP çöküyor.' Telaşa lüzum yoktur bunların alayı ağızlarının paylarını aldılar, sessizliğe gömüldüler'' dedi. ''82 Kerkük, 83 Musul'' açıklamasını hatırlatan Bahçeli, ''Bugün de 84'ü söylemeyeyim çünkü 85'in heyecanı kalmayacaktır'' ifadesini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli, ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin ''ABD'nin yanlıştan dönmesi, yangına körükle gitmekten kaçınması temennimdir" dedi. Bahçeli, ABD'ye Kızılderili atasözüyle tepki gösterdi: ''Dur, dinle! Hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın.''



Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar;

Başkent Ankara, unutulmaz onurlu bir tavra şahitlik etmiştir. Barzani'nin korsan referandumunun ayaklarımız altında çiğnendiğini gören gördü. Milli kararlılığımız Ankara Kapalı Spor Salonu'ndan taştı. Gelen on binler, gelemeyen milyonlar Türkmen kardeşlermizin haklı davasına omuz verdi. Ülküdaşlarımla iftihar ediyorum.

Utanmadan diyorlardı ya 'MHP bitti eriyor' yüzsüzce konuşuyorlardı ya 'MHP çöküyor.' Telaşa lüzum yoktur bunların alayı ağızlarının paylarını aldılar sessizliğe gömüldüler. Boyun eğenler bizi anlayamaz vicdanlarını aldırmışlar bizi kavrayamaz. Bitti derler öldü sanırlar daha doğrusu böyle görmek isterler ancak her seferinde duvara toslarlar.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRİYORLAR"

Biz Kerkük Musul Türkmeneli dedikçe mağlum çevre ve zihniyetler sinir krizi geçiriyorlar. Varsın çıldırsınlar hatta beter olsunlar. Ülkücü katilleri yine havayı kirletmek için işbaşındalar. Dünya Gazetesi'nde köşe sahibi olan bildik bir akademisyen de bu koroya katılmıştır. Selden kütük kapmak için uğraşıyorlar. Biz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız diyoruz anlamıyorlar. İsimleri vatan gönülleri satan olmuş görmüyorlar. Bir zamanlar Lenin'e gönül vermiş sonra Mao'nun peşine takılmış. ABD'nin kripto elemanlarıysanız söylesinler bilelim. Türk düşmanlarına köle olmuşlarsa yardım dilesinler biz ettik siz etmeyin desinler gereğini yapalım.

''MİSAK-I MİLLİ ATATÜRK'TÜR''

Yurdumuzu biliriz bilmeyen varsa bedel ödemek pahasına ödetiriz. Misak-ı Milli Atatürk'tür. Mustafa Kemal Misak-ı Milli'yi doğrudan doğruya Türk milletinin anayasası olarak belirtmiştir.

''BUGÜN DE 84'Ü SÖYLEMEYEYİM ÇÜNKÜ 85'İN HEYECANI KALMAYACAK''

Misak-ı Milli Türk milletinin yeminidir. Bu yemin tutmalıdır yaşatılmalıdır. Yemin nedir bilmeyen bozmaya kalkan ne bizdendir ne de bu millete dost ve samimidir. Şimdi anlaşıldı mı niye 82 Kerkük şimdi belli oldu mu niye 83 Musul? Bugün de 84'ü söylemeyeyim çünkü 85'in heyecanı kalmayacaktır. Misak-ı Milli'den vazgeçmek gelecekten vazgeçmektir.''

İDLİB OPERASYONU

7 Ekim'de İdlib'e operasyon başlamıştır. Anlaşıldığı üzere İdlib'in içini Türkiye çevresini de Rusya kontrol altına alacaktır. İdlib bölgesi farklı terör örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündedir. Konu sadece Özgür Suriye Ordusu unsurları ile halledilecek seviyede değildir. Güney sınırlarımız boyunca sahneye koyulan ihanet kampanyası kaynağında mahvedilmelidir. İdlib'de geri duramayız. Bölgemizde servisi yapılan Bizans entrikalarına Türkiye milli gücüyle karşı durmalıdır. İdlib operasyonu kolay olmayacak zaman alacaktır. Akıllı davranmak lazımdır.

ABD İLE VİZE KRİZİ

Büyükelçilik skandal bir karara imza atmıştır. Hani dosttuk hani iki ülke hiç olmadığı kadar yakındı. Kısa zaman içinde değişen ne oldu kimin damarına basıldı? Bu hezeyanın, akıl tutulması anlamına gelen kararın iki ülkenin arasındaki uçurumu derinleştirmekten başka işlevi olmayacaktır. ABD'nin yanlıştan dönmesi yangına körükle gitmekten kaçınması ümit ve temennimdir. ABD'nin vize ile değil insanlığın değerleriyle mazlumların dertleriyle ilgilenmesi ve bir müttefikini kaybetmemesi tavsiyemizdir. Bir Kızılderili sözünde aynen şöyle denir; 'Dur, dinle! Hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın.