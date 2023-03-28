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Bahçeli açıkladı: MHP seçime kendi amblemi ve adaylarıyla girecek

Bahçeli açıkladı: MHP seçime kendi amblemi ve adaylarıyla girecek
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Milletvekili Genel Seçimine tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle kendi amblemi ve milletvekili adaylarıyla gireceğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin tüm seçim çevlerinde kendi amblemi ve adaylarıyla yarışacağını açıkladı.

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır." dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bahçeli sunları kaydetti;

"Cumhur İttifakı’nı teşkil eden 2 partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır.

Gayret bizden Tevfik Allah’tandır. Çalışma bizden mükafat millettendir. Türk ve Türkiye Yüzyılına kutlu bir adım atılacak, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü cumhurun muazzam zaferiyle taçlanacaktır. TBMM’de güçlü MHP, güçlü Cumhur İttifakı milli iradeyle tecelli edecektir."

Etiketler mhp seçim aday bahçeli
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