Bahçeli: ''Alayınızı uyarıyorum; girdiğiniz yol uçurum''

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Aziz vatandaşlarımızı, değerli kardeşlerimizi selamlıyor, hepsini kucaklıyorum. Ne mutlu bizlere ki bugünkü grup toplantımız MHP'nin 52. yıldönümüne tekabül etmiştir. MHP müstesna bir şuurun aklıdır. Geçmişten geleceğe dair bir nehir gibi akan milli yolculuğun son yüzyılında söz sahibi olmuş Türk milliyetçilerinin ve MHP'nin öncelikli varlık nedeni kahramanların taşıdığını devam ettirmektir.

Ne tarihimizi, ne coğrafyamızı ne de kimliğimizi değiştirme isteğine sahibiz. Dünyanın ülkemizin ve milletimizin yaşadığı sorunları ve tehlikeleri bilmeden partimizi anlamanın mümkün olmadığı açıktır.

"ALAYINIZI UYARIYORUM; GİRDİĞİNİZ YOL UÇURUM"

Bugün bol keseden sallayan siyasetçilerin bunlara verilecek bir cevabı var mıdır? Bir defa herkesin kabul etmesi değilse bile anlaması gerek husus MHP Türkiye'nin lehine ve yararına olduğuna emin olduğu her tahrik karşısında direnmiştir. Bu mücadele aynen korunacaktır. Demokrasi dışı arayışlara heves edenler, dış güçlerden namertçe medet umanlar; Alayınızı uyarıyorum; Girdiğiniz yol uçurum. Bu milleti karanlığa çekemezsiniz. Yaparız diyen varsa hodri meydan, mücadeleye son nefesimize kadar varız.

Ebedi vatanımızda, Türkiye çatısı altında, milli birlik ve kardeşlikle yaşamak dışında bir isteğimiz olmadığıdır.

Partimizin 52. kuruluş yıldönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölücü terörle mücadele ederken güvenlik güçlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Cumhur İttifakını iki ana paydaşı olan MHP ve AK Parti dışındaki partiler Türk siyasetindeki içten içe çürümenin yegane failleridir. Ne dedikleri bellidir ne de duruşları berraktır. Derin çatlaklar, gayri ahlaki irtibatlar demokrasi kültürümüz açısından kaygı vericidir. Malum partilerin telaş içinde birbirlerine gidip gelmeleri oldukça sıklaştı. Merak ediyoruz; bayram değil seyran değil bunların kulağına kim neyi fısıldadı? Çıkar mücadeleleri, yeni ittifak kurma niyetleri derken siyasetin zillet ayağı toz duman içindedir.

"CHP VE HDP KİMİ KANDIRACAKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR"

CHP Genel Başkanı, HDP'ye karşı siyasi koronadan dolayı siyasi sosyal mesafe koymuştur. İçeride can ciğer kuzu sarması, dışarı çıkınca ne sen tanı beni ne de ben seni. CHP ve HDP kimi kandıracaklarını düşünüyorlar? Madem çıkmaya yüzünüz yok o zaman niye görüşüyorsunuz? Korkuyorsanız neden yürek yemiş gibi konuşuyorsunuz? Birbirinin yanında dahi duramayanlara millet güvenir mi? Arka kapıda buluşmayın, mertseniz çıkın sahneye de boyunuzu görelim.

Bizim hedeflerimiz, 2023'teki Cumhurbaşkanı adayımız da bilinmektedir. Hiçbir açığımız, zaaf ya da yanlışımız yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızda ülke meseleleri hakkında konuşuruz, utanacağımız bir konu yok. CHP dürüst olmalıdır, şeffaf olmalıdır, demokratik olmalıdır. PKK'dan FETÖ'ye kadar terör örgütlerine arasına duvar örmelidir.

"ZİLLET İTTİFAKI'NIN GÖRÜNMEYEN İTTİFAKLARI PKK'DIR, FETÖ'DÜR"

Zillet İttifakı'nın görünmeyen ittifakları PKK'dır FETÖ'dür. CHP Genel Başkanı son günlerde paniğe kapılmıştır. CHP ile HDP'yi ayırt etmekte zorlandığımızı özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. CHP savruluyor, bu partinin küçük kuklası İP savruluyor. Tavsiyem CHP Yönetimi'nin Kandil'e değil, Anıtkabir'e bakmasıdır.

İzmir BB devlet içinde devlet değildir, devlet tektir, herkes bilsin ki bu devlet Türkiye CUmhuriyeti'dir. Eğer belediye dış finansman kullanacaksa bunun onay makamı Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. İzmir'de özerk bir yönetim kuruldu da bizim haberimiz mi yok? CHP'li belediye başkanları belediye işlerinden başka her şeye burnunu sokmaktadır.

Bu devran böyle gitmeyecek, bu kervan bu şekilde ilerlemeyecek.

BOĞAZİÇİ TEPKİSİ

Boğaziçi Üniversitesi'nde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin saldırı üssü marjinal örgütlerdir. Bir öğrencinin DHKP-C'li ile ne işi olur. Rektör atanması yasal olabilir ama demokratik değil diyenler; kendi düşüncenizden başka olan her fikre hazımsızlık göstermeniz demokrasinin neresindedir. 108 kişiden 101'nin Boğaziçi ile ilişiği yoktur. Evlatlarını üniversiteye gönderen muhterem analarımız çocuğunuz bu örgütlerin eline düşerse memnun olur musunuz? Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın diyor. Kendisine göre hava hoş. Muhterem analarımız, evlatlarınıza sahip çıkın. Öğrenci başka, terörist başkadır. Hain başka, kahraman başkadır. Bunların birbirlerine karıştırılması felakettir. Öğrencilerimizin endişelerine kulak vermek elbette görevimizdir. Fakat terör örgütleriyle irtibatlı olanlar öğrenci değil suçludur.

PİRİ'YE TEPKİ: HERKES KENDİ ÖNÜNDEN YEMELİDİR

İstanbul'da sokağa çıkan HDP milletvekillerinin eğitimle öğretimle üniversiteyle ne alakaları vardır? ABD'nin, AB'nin hatta BM'nin bu çerçevede açıklama üstüne açıklama yapması, şirret bir tezgahın varlığına işarettir. Piri'nin Boğaziçi'ndeki örgütlere sadece mizah dergilerine konu olacak bir konudur. Bu sözcünün daha 1 ay önce kongre binalarına yapılan baskını hafıza kayıtlarından çıkardığı anlaşılmıştır. Bize göre herkes kendi önünden yemelidir, kimse bize demokrasi dersi veremez.

TWITTER'IN KISITLAMASINA TEPKİ

Geçen hafta Twitter bazı paylaşımlarıma sansür uyguladı, demek ki doğru yoldayız. İsterse tüm mesajlarımı kaldırsınlar. Twitter'dan beğenmediği şu mesajımı hatırlatmak istiyor ve boyun eğmeyeceğimizi söylüyorum. Teröristlerin başı ezilmelidir.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Yeni bir anayasa yazılması geniş bir uzlaşmaya sağlanmalıdır. Anayasa yazılmasını 2'inci Cumhuriyet olarak tercüme edenlerin ciddiye alınacak hiçbir yönü olmayacaktır. Bunlar itibarsızdır. 2 Şubat 2021 tarihinde yaptığımız basın açıklamamızla yeni anayasa çalışmalarına bakışımız paylaşılmıştır.

Her parti yeni bir anayasadan bahsediyor ya da değişmesini öneriyor. Bütün maddelerin bir siyasi tutumla bir araya gelmesi milletimizin talep ve beklentisidir.