Bahçeli ''ben giderim'' demişti, MHP'de bebek katili Öcalan'ı ziyaret edecek isim belli oldu

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı için umut hakkı çağrısı yapan MHP'nin 2 numaralı ismi Feti Yıldız bu sefer de Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istedi.

MHP'nin İmralı'da tutuklu bulunan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı adasına göndereceği isim, MHP lideri Bahçeli'nin geçen sene eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullan Öcalan için yaptığı "umut hakkı" teklifini katıldığı canlı yayında yeniden gündeme getirerek "Şartlar yüzde 100 gerçekleştiğinde de umut hakkının kullanılmasının da önü açılacaktır" ifadelerini kullanan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız oldu.

Hatırlanacağı gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı "Açık açık söylüyorum, gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim" ifadelerini kullanmış ve “Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim. Sürecin asıl muhatapların birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?” çıkışı gündeme bomba gibi düşmüştü.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nunda bugün yapılacak olan "İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi" oylaması öncesinde MHP’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı açıklamada, "MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldız, İmralı ziyaretinin oylanması durumuna ilişkin, "Oylama sonucu 'tamam' çıkar, açık oylama yapılmalı" değerlendirmesinde bulundu. Yıldız, olası oylamada nitelikli çoğunluk aranmayacağını söyledi.

 

