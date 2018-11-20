Bahçeli: Bize göre bu bakan halt etmiştir

"Veliaht Prens için çember daralıyor" diyen Bahçeli, Suudi Arabistan yönetimine yönelik eleştirilerinin yanında, "Hac farizasının güvenli bir şekilde yapılacağına nasıl inanalım" ifadesini de kullandı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın yapacağı görüşmeyle ilgili soruya "Gündemi davet sahibi belirler" cevabını verdi.

İşte Bahçeli’nin sözlerinden satır başları:

“Ne mutlu bizlere ki aziz peygamberimizin izinden yürüyoruz. Mevlüt Kandili önemli bir fırsattır.

BATAĞA SAPLANMIŞ ŞEYHLER VE KRALLAR

İçinde geçtiğimiz zamanda Müslüman dünyası öyle bir devreye girmiştir ki katliamlar artmıştır. Vahim bir adaletsizlik döngüsü İslam dünyasını kasıp kavuran bir aşamaya gelmiştir. İslam ülkelerinde şehvet ve şöhret batağına saplanmış şeyhlere, krallara bakınız. Müslüman kisvesi altında en vahşi cinayetleri işletebilen çukur ve cüce bir kesim vardır. Allah’ın da bir hesabı vardır ve bu hesap dünyevi hesapları alt üst edecektir. Bugün İslam coğrafyasına baktığımızda kan görüyoruz. Medeniyet beşiği Orta Doğu harap ve bitaptır. Hikmet ve hidayet sahibi zatlardan ortada iz ve eser yoktur. Bu çarpıklık ibretlik ve düşündürücüdür. İslam toplumlarını pençesine alan kargaşa nereye kadar sürecektir?

‘FETÖ İŞİD BÖYLEDİR’

Müslümanım diyen herkes İslam’le terörü yan yana getirmez. Korkunç bir iftiradır. Hiç nur ile ur bir araya gelir mi? Müslüman Türk milleti olarak bilin ki ellerimiz tepelerinde olacaktır. FETÖ budur IŞİD böyledir. Bölgenin mihenk taşı olan Türkiye bu senaryolardan zarar görüyor. Orta Doğu’daki sürdürülen kavgada istenen batının nüfus alanlarının genişletilmesidir, terör örgütleri kullanılmakta oluk oluk kan dökülmektedir.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE SAĞLANAN SİLAHLAR

Şayet herkes teröre karşıysa bu caniler nasıl yaşayabiliyor. Sınırımızın yanı başında cirit atan teröristlere TIR’lar dolusu silah gönderen bu canilere ne yapacağız, nereye koyacağız. Asıl çarpıcı olanı ise terör örgütlerine gayri resmi silah alımının büyük oranlara ulaşmış olmasıdır. Terör örgütleri ağır silahları nereden almıştır? Önce sorun yaratıp peşinden silah pazarı kurmak bildik bir sömürgeci yöntemidir.

KAŞIKÇI CİNAYETİ



Günlerdir Cemal Kaşıkçı cinayeti konuşuluyor. Kaşıkçı olayı uluslararası bir soruna dönüşmüştür. Kaşıkçı cinayeti pandoranın kutusunu açmıştır. 2 Ekim 2018 tarihinde vuku bulan cinayet bir çok soru işareti meydana getirmiştir. Olayın gerçekleştiği ilk günlerde Kaşıkçı’nın sağ olarak konsolosluktan çıktığını iddia eden Riyad yönetimi gerçeği itiraf etmek zorunda kalmıştır, 18 kişiden 15’i Kaşıkçı’yı öldüren katillerdir. Veliaht böylesi bir olayın bir daha tekrar etmemesi nedeniyle kurulan kurulun başına getirilmiştir. Riyad yönetimi infaz timinin tamamı hakkında yargılama yapmamıştır. Kapalı devre bir süreç ağır ağır işletilmiştir. Yerli işbirlikçinin kimliği hala aydınlanmış değildir. Suudi Arabistan Dış işleri Bakanı meselenin siyasileştirilmesinin İslam alemini zora sokacağını belirtmiştir. Bize göre bu bakan halt etmiştir.

İKİ SES KAYDININ VARLIĞI BELLİDİR

İki adet ses kaydının varlığı da bellidir. Eğer Kaşıkçı’nın bir suçu varsa mahkemeye çıkarılması gerekmez miydi? Cinayet üssü olarak Türkiye ne hakla kullanılmıştır. Kaşıkçı’nın katillarinin uluslararası bir mahkemede yargılanması gerekmektedir. Suudi Arabistan yönetiminin Usame bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır? Bu ülkeyi El Kaide’den ayıran nedir? Bundan böyle hac farizasının güvenli bir şekilde yapılacağına nasıl inanalım?

Türkiye seçeneksiz değildir. ABD’nin terör örgütleri ile aynı kareye girmesi skandalın ötesinde uluslararası hukuka terstir. ”

"GÜNDEMİ DAVET SAHİBİ BELİRLER"

Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşme yapacağına ilişkin haberler bulunduğunun anımsatılmasına Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanıyla saat 16.00'da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz." karşılığını verdi.

Bahçeli, gündem konusunun, "yerelde ittifak" olup olmadığının sorulması üzerine, "Gündemi, davet sahibi belirler. Davet edilen yere biz gündemle gidersek o başka bir şey olur. MHP'ye yakışmaz." değerlendirmesini yaptı.





Erdoğan ile Bahçeli'den kritik ittifak görüşmesi