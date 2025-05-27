Bahçeli bu sefer tarihi kendisi verdi: ''Bayram sonrası''

Hava sıcaklıkları daha da düşüyor... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi!

Önce SONAR ardından da AREA son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

İstanbul'da kapalı pazar yerine kimyasal saldırı!

Temmuz ayında kim ne kadar ara zam alacak ? İşte masadaki zamlar