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Bahçeli bu sefer tarihi kendisi verdi: ''Bayram sonrası''

Bahçeli bu sefer tarihi kendisi verdi: ''Bayram sonrası''
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MHP lideri Bahçeli'nin uzun süren tedavi sürecinde MHP'nin TBMM Grup Toplantıları yapılmamıştı. MHP lideri Bahçeli bugün DEM Parti'nin ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Bayram sonrası Meclis'teyiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) mesaisine bayramdan sonra başlacağını söyledi.

DEM Parti-MHP görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bayramdan sonra Meclis'teyiz" dedi.

MHP son grup toplantısını 28 Ocak 2025'te gerçekleştirmişti.

 

İHA

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Etiketler MHP Devlet Bahçeli mhp grup toplantısı grup toplantısı TBMM TBMM GRUP TOPLANTISI
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