Bahçeli: ''Çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz yok''

MHP lideri Bahçeli, partisinin ilk seçim mitingini Sivas'ta yaptı. Bahçeli, "2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin ise adaylarının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getidi.

Bahçeli, ayrıca konuşmasında, "Bizim, çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz yok." ifadelerini de kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2023 Genel Seçimleri'nin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz. Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe korkakları ürkütüyoruz.

Zaman değişse de oyun aynıdır, alçaklığın şemasında değişiklik görülmemiştir. Zalimler Cumhuriyeti'mizin ilanına engel olamadılar. Binbir felaketi göğüsleyen vatan ve millet sevgisine zarar veremediler. Ne yapsalar boştur. Zira bağımsızlık Türk milletinin kaderiydi. Derdimiz milli bekamız egemenlik hakkımız.

2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Bir buçuk yıldır kararsızlık içinde olanlar birbirlerine kazık atıp dursunlar. Düşmanlarla icazet arayışına koyulsunlar. Biz ne söyleyeceğimizi biliyoruz. Gizleyecek, saklayacak, hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız hiçbir ilişki ağımız yok. Haktan yanayız, hakikatten tarafız. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Ne demişsek onun ardındayız. Türkiye düşmanları ile düşüp kalkanlar bizimle olamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar bizim yanımıza bile yaklaşamaz.

Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz kendisinin açık ara farkla tekrar seçilmesidir.

Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecektir.

Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz olmayacaktır."