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  4. 09 Nisan 2019 14:26

Bahçeli de İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini istedi

MHP lideri Bahçeli, "Toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlananırsa yeni bir seçim düşünülebilir" dedi. Bahçeli ayrıca Mansur Yavaş için "benim belediye başkanım değil" ifadesini kullandı.

Bahçeli de İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini istedi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin yenilenebileceğini ifade eden bahçeli tarih de verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Mahalli idareler seçimleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra uygulanan ilk mahalli idareler seçimleridir. Geçmişte kazandığı öne artı olarak yeni sistemle uyumlu çalışabilecek, istikrar sağlamak konusunda önemleri artmıştır. Seçimlerden sonra her seçimde olduğu gibi rakamlar sayım sırasındaki farklar partilere ve adaya göre anlayış farklılığı ortaya koymak suretiyle itirazlar yapılmaktadır. Demokratik bir haktır. Şu an için bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla beraber özellikle İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır. 

29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Bu farkı değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışma başlatılmıştır. Önemli değişiklikler kendini göstermiştir. Böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya aceleciliğe, seçim sonrasında mazbatayı kim alırsa İstanbul'u sarsacak zemine kimse sürüklememelidir. Bütün bunlara rağmen hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar Türkiye'yi kargaşaya sürüklüyorsa Türkiye'yi huzursuzluğa itebilecek hatalardan kurtulmanın yolu demopkrasi içerisinde aranmalıdır. Toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlananırsa yeni bir seçim düşünülebilir.

Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum."

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