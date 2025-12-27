Bahçeli, deprem bölgesinde Erdoğan'a övgüler dizdi: ''Günümüzün Süleyman'ı...''

  1. Anasayfa
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da yaptığı konuşmada, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günümüzün Süleyman'ıdır.'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. MHP lideri konuşmasında, ''Türk milletinde ne Süleyman biter ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman’ı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.'' ifadelerini kullandı. 

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Takdir ve hayranlıkla müşaade ediyorum ki, Hatay küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır. 6 Şubat 2023 tarihinde maruz kaldığımız şiddeti 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devlet ve millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştı.

11 ilimiz, 113 ilçemiz; sayıları 14 milyonu bulan vatandaşımızın depremin vahim sonuçlarıyla, yürekleri kavuran yıkımıyla karşı karşıya kalmıştır. Esasen milletimizin tamamı hüzünle sarsılmış, Türkiyemiz asrın felaketiyle sallanmıştır.

Huzurlarınızda 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza cenabı Allah'tan rahmetler diliyor, kabirleri nur mekanları cennet olsun diyorum.

Felaketlerden rant devşirmek ahlaki değildir. Devleti zorda bırakma oyunu tutmadı. Asrın inşasında emek veren herkese teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinin yeniden inşası tarihi bir başarıdır. Hizmet eden himmet bulacaktır.

GÜNÜMÜZÜN SÜLEYMAN'I ERDOĞAN

Şairimiz ve ahlak kahramanımız Mehmet Âkif:

“Yıkmak, insanlara ne kadar kıymet mi verir?

Onu en çoluk çocuklar da emin ol becerir.

Sade sen gösteriver ‘işte budur kubbe’ diye,

İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye.

Ama gel bakalım kaldıralım dendi mi heyhat!

O zaman bir Süleyman, o da hâlâ lâzım;

Yeniden bir de Sinan…”

Hamdolsun Türk milletine; ne Süleyman biter ne de Sinan biter. 

Günümüzün Süleyman’ı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Günümüzün Sinan’ı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’dur.

Canlar birleşir, kanlar birleşir, vicdanlar bilenir; Gülzâr olur vatan, dediğimiz cihan. Güvenli ve huzurlu kentlerimizle beraber, terörsüz Türkiye de Türkiye Yüzyılı’nın nişanesi ve nikâh bağı olacaktır.

Aynı zamanda terörsüz bölge adımlarının ve hamlelerinin muazzez bir sonuca ulaşması, bu çabaların meyvesini vermesi hâlinde; dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi gibi ülkemiz ve bölgemiz de barış ve huzurla sonsuza kadar aydınlanacaktır.

Niyetimiz halistir. Nihayetinin; hakikatli, hakkaniyetli ve millî hassasiyetlere müdahil olması duamız ve dileğimizdir. Bölgesel ve küresel senaryoların ülkemizi ve bölgemizi karıştırmasına hep birlikte direnmeliyiz.

Siyonist ve emperyalist projelerin birliğimizi ve kardeşliğimizi gölgelemesine engel olmalıyız. Bu nedenle tek yürek, tek bilek, tek nefes olmanın yanında; hepimiz büyük Türk millet ailesinin içinde el ele vermeliyiz.

Kim olursak olalım, her insanımızın kökenine, yöresine, diline, mezhebine bakmadan kardeşliğin kaynaşma potasında buluşmalıyız. Acılarımız birdir.  Anılarımız birdir. Geleceğimiz birdir.

“DAĞILIRSAK YEM OLURUZ, BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Meydana gelen deprem hepimizi vurmuştur. Depremzedelerimize teslim edilen konutlar ise hepimizi umutlandırmış, sevince boğmuştur. Hak, hak sahibine verilmiş; nitekim adalet tecelli etmiştir.

Ayrımız, gayrımız yoktur. Biriz, beraberiz; hep birlikte Türkiye’yiz. Dağılırsak yem oluruz. Ayrılırsak, küsersek, kırılırsak, darılırsak, koparsak; mahvolur, hezimete düşeriz. Birlikte güçlüyüz. Rahmetin çeşmesinden ancak böyle içebiliriz. Gazabın ateşinden ancak bu sayede uzak durabiliriz.

Halep’in gözyaşları bizimdir. Şam’ın huzuru bizim huzurumuzdur. Türkmen Dağı’nın özlemleri bizimle mündemiçtir. Depremzedelerimize nasıl yeni yuvalar inşa edilip teslim ediliyorsa, bu müstesna güne de hep birlikte, omuz omuza ortak oluyoruz.

