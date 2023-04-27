Bahçeli, Destici ve Aksakal'dan Erdoğan'a geçmiş olsun
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen liderlerin görüşmesi basın kapalı olarak gerçekleşti.
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