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KORONAYA KARŞI YENİ TEDBİRLER! ASKERİ OKULLAR TATİL EDİLDİ
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  4. 17 Mart 2020 14:41

Bahçeli: Düşmanı def ettik, bugün de virüsü bertaraf edeceğiz

MHP lideri Bahçeli, koronavirüs salgınına ilişkin, ''Hükümet görevinin başındadır, gerekli bütün önlemleri sırasıyla almaktadır. 105 yıl önce düşmanı def ettik, bugün de virüsü inşallah bertaraf edeceğiz.'' dedi.

Bahçeli: Düşmanı def ettik, bugün de virüsü bertaraf edeceğiz
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Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum.

Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur.

Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir."

Ayrıntılar geliyor...

DHA

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mhp , devlet bahçeli
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