  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bahçeli: ''Ermenistan'ın saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilmeyecek''

Bahçeli: ''Ermenistan'ın saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilmeyecek''

Bahçeli: ''Ermenistan'ın saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilmeyecek''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Karabağ Zaferi’ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri mütecaviz eylemlerine hız vererek, kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Nitekim Ermenistan’ın Karabağ’daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir.'' dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik provokasyonlara giriştiğini belirterek "Karabağ Zaferi'ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri, mütecaviz eylemlerine hız vererek kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Nitekim Ermenistan'ın Karabağ'daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir. 12 Eylül gecesinden itibaren Azerbaycan sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçin istikametinde Ermeni silahlı unsurlarının alçak saldırısı sonucunda 50 Azerbaycan neferi şehit olmuş, çok sayıda nefer de yaralanmıştır. Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ TAM VE EKSİKSİZ'

Azerbaycan'ın yalnız olmadığı mesajını veren Bahçeli, "Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. MHP, Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ'ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde kardeş ülke Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye'nin desteği de tam ve eksiksizdir." dedi.

 "ERMENİSTAN'I PİYON GİBİ KULLANANLAR DOĞACAK AĞIR SONUÇLARDAN MESULDÜR"

Bahçeli, "Ermenistan'ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür. Vatan uğruna şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in şahsında kardeş Azerbaycan halkına ve aziz Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Unutulmasın ki bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Etiketler devlet bahçeli ermenistan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belgelerini toplayan soluğu bankada aldı!
Karnı burnunda ''damattan hamileyim'' deyip düğün salonunu bastı!
Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kamerada
3600 ek göstergede pürüz var! Memur-Sen'den yeni açıklama
Rusya lideri Putin'e suikast girişimi!
Bakirelik itirafıyla olay yaratmıştı! Merve Taşkın'dan sınırları zorlayan pozlar
Dar gelirliler için denildi ama... Sosyal konut projesi için olay olacak sözler
Eli tüfekli maganda önüne geleni vurdu: Çok sayıda yaralı var
Kripto para piyasasına gireceğini açıklayan Cem Uzan bombayı patlattı
O Türkiye'de tek! Servet teklif ettiler ama kabul etmedi