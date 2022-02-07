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Bahçeli fitili ateşledi... Bir açıklama da Şentop'tan

Bahçeli fitili ateşledi... Bir açıklama da Şentop'tan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. kez aday olamayacağı yönündeki tartışmalar için “Cumhurbaşkanı'nın 3. kez aday olmakla ilgili sorunu yok. Ben bu konuda bir makale yayınlayacağım” şeklinde açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Hukuken hiç bir tartışma yoktur. 3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Bu konuda bir makale yayınlayacağım" dedi.

Şentop, "Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli de bugün yaptığı açıklamada, “Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır” demişti.

 

Etiketler mustafa şentop tbmm meclis meclis başkanı recep tayyip erdoğan adaylık cumhurbaşkanlığı
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