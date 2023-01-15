Bahçeli, ''Geri sayım başladı'' deyip seçim tarihini işaret etti

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlediği kampta yaptığı açıklamada, seçimin bahar mevsiminde yapılacağını söyledi.

Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli, seçimlere hazır olduklarını ifade ederek “MHP Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere heves ve heyecan bakımından tamamıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır. İnandık, başaracağız. Seçimler için geri sayım başlamıştır. Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir” dedi.

"Altılı Masayı" hedef alan Devlet Bahçeli muhalefete çağrıda bulunarak; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenelim. Ey CHP, ey İYİ Parti ve 6'lı masa partinin genel başkanları; kazanamayacağınız bu yarıştan vakit varken dönün. El ele güç birliği yapalım. Bu başarının mükafatı da sizin olsun. Zaman çoğulculuğumuzu görme, kucaklaşma ve farklılıklarımızı zenginlik sayma zamanı" diye konuştu.

Bahçeli’nin konuşmasından başlıklar şöyle:

"Türkiye ve Türk Milleti çağın ötesine sıçrayacaktır. Bunun aksaması söz konusu değildir. Lider ülke Türkiye'ye mutlaka ulaşacağız. Azımız çok, eksiğimiz tamam olacak.

MHP sabırlı ve sağduyulu tutumuyla birliğini çelikleştirmiş dava insanlarıyla her mücadeleye hazırlıklıdır. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız ve yorulmayacağız. Yoldan da çıkmayacak, adım adım 2023 hedeflerine Cumhur İttifakı ile yürüyeceğiz. Bu ittifak Türk Milletinin özü ve özgüvenidir. 7 düvel üzerimize gelse de duruşumuz değişmeyecek.

Bizi bilen bilir. Kendimiz için bir şey istemeyiz ama söz konusu Türkiye olduğunda hayallerimizin sınırları söz konusu olmaz. Bizi hiçbir şey durduramaz.

Başkaları gibi irademiz hacizli değildir. Sevdamız millettir.

Bildiğiniz ve takip ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı ve genel seçime yürüyoruz. Verilecek her oy Türk ve Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır. Her oy tam bağımsızlığa bir destek olacaktır.

Milletimizin yalancılara, yabancılara ve onların yerli acentesine dönüşmüş siyasi figürlere itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır. Sızlanarak hiçbir şey yapamayız. Davası olanın umudu vardır. İman varsa imkan vardır ve karamsarlık bulutları dağılmaya mahkumdur. Türkiye'nin makus talihi değişmiştir. Kararlı yükseliş, iddialı yürüyüş hızla devam etmelidir. Kaldı ki gerçekleşebilecek hedefimiz de budur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün aksaklık ve anormalliklerini telafi etmiştir. Kuvvetler ayrımı netleşmiş. Davut kimin boynunda ise tokmak da onun eline verilmiştir. Böylelikle devletteki yetki karmaşası, çapsız tartışmalar sona ermiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tek adamlık yaftası vurmak soysuz bir saptırmadır. Bu ağır kusurlu bir siyaset küstahlığıdır.

'TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR'

Zillet İttifakı'nın yapabildiği şey yen sistem muhalifliğidir. Yatıp kalkıp Cumhurbaşkanlığı sistemini suçluyorlar. Toplanıyor, dağılıyor sisteme iftira atıyorlar. Bilmiyorlar ki Türkiye eski Türkiye değildir. Aziz milletimiz bu sisteme alışmıştır. Bunların geçim kapısı hamasettir.

Serok Ahmet (Ahmet Davutoğlu) "Altılı masanın cumhurbaşkanı bizi dinlemezse kriz olur ve yeniden seçime gideriz" demekle zillet ittifakının zehrini kusmuştur. Buradan bir demokrasi, istikrar ve hizmet aşkı çıkmayacağını söylemek için kahin olmaya gerek yoktur. Vaatleri krizdir. Konsorsiyum halinde ülke yönetmektir.

Masa şimdiden kriz girdabına yuvarlanmıştır. Projemiz, planımız budur diyemiyorlar. Kriz ibrazı yapıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında el ele verelim, güç birliği yapalım, bu başarının mükafatı da sizde olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeyen cansız bir maketin asılması şerefsiz ve namussuz bir harekettir. Sessiz bir şekilde izleyen kim varsa suç ortağıdır. İsveç hükümetinin tepkisi yetersizdir. NATO şemsiyesi altında nasıl bir arada duracağız?

Haddini bilmesi gereken kişi varsa o da askere düşmanlık yapan yandan çarklı Kılıçdaroğlu’dur"