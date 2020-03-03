Bahçeli: İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz - Canlı yayın

Bahçeli'nin değerlendirmelelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Üzerinde yaşadığımız topraklar bin yıldır vatandır... Nice şehadet, celalet, felaket ve hakimiyet örnekleriyle vatanın ve milletin bekası asırlarca korunmuştur... Bugün de korunacaktır. Mücadelede aziz şehitlerimiz kahramanlarımızdır. Vatan evlatlarının kolunu bükecek güç ve kudret yoktur.

İdlib'de 27 Şubat'ta yaşanan şehadetler milletimizi üzmüştür. Kim ne yaparsa yapsın Türk milletinde kan da bitmez ayağa kalkacak kahraman da eksilmez.

Çok sayıda askerimiz şehit düşmüştür. Yaralılara yardım etmek isteyen askerlerimiz de saldırı altında kalmışlardır. Bu alçak saldırının içinde Suriye vardır, İran vardır. Türk askerinin kanı bu husumet cephesi tarafından dökülmüştür... Türk milleti şehitlerimize minnettardır... Allah tektir, ordusu Türk oğlu Türktür.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır... Yiğit evlatlarımıza silah çeken kim varsa dökülen kanda boğulmaya mahkumdur... Bu zor dönemi atlatacağız, eğilmez başımız yenilmez irademizle biz büyük Türk milletiyiz... Kurumuş ve kudurmuş Esad hayranları söyleyin, bu vatan bölünebilir mi?..

"İDLİB'DEN ÇEKİLİRSEK HATAY'DAN OLURUZ"

İdlib saldırısından hemen sonra Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştır. Sorulacak hesabımız, alınacak intikamımız vardır. Rejim unsurları saklanacak delik arama derdindedir. Türkiye, İdlib'de savaş oyunlarının içinde değildir. Gaye vatan, sınır, toprak ve insan güvenliğidir... Bu gerçeği görmeyen üstelik çarpıtan iç ve dış odakların alayı birden aynı şer ekseninde toplanmışlardır. İdlib'den geri çekilirsek eninde sonunda Hatay'dan olmamız kaçınılmazdır. Böyle olursa Suriye'deki kaos Anadolu'da demektir... Kim Hatay'a göz dikiyorsa o gözü oyar, kim el uzatıyorsa o eli kökünden keseriz...

Ayrıntılar geliyor...