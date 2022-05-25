  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bahçeli: ''Herkes tarafını ve tercihini netleştirsin''

Bahçeli: ''Herkes tarafını ve tercihini netleştirsin''

Bahçeli: ''Herkes tarafını ve tercihini netleştirsin''

MHP lideri Bahçeli Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerlerle ilgili açıklama yaptı. 

Bahçeli, "Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır." ifadelerini kullandı. 

 Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle oldu:

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada; Teğmen Abdülkadir Güler, Uzman Çavuşlar Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit olmuş, iki askerimiz de yaralanmıştır. Bu şehadetler milli yüreklere ateş düşürmüştür.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Acı bizim acımızdır. Şehit ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahramanlardır.

Elbette teröristlerin döktükleri şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak kesin hesap mahşere bırakılmayacaktır. Türkiye’ye ve Türk milletine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir.

 

Terörle mücadele haklı, hukuki ve meşru bir mücadeledir. Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekûn düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir.

Hain olan haiftir, yani korkaktır. Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız Allah’ın izniyle her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır.

Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır.

 

 

Etiketler mhp devlet bahçeli iktidar taraf
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esra Ezmeci'ye bir erkeğin eşiyle ilgili yaptığı itiraf olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yetki daha
Kamyon dolusu kaçak sığınmacıyı İstanbul'a işte böyle bıraktılar
İstanbul'da telefonlu röntgenci sapığa dayak!
Oryantal Didem Kınalı'yı tezgahtarlık yaparken görenler önce tanıyamadı ama...
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Kadın sürücü cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi
Dolar uçtu, petrol uçtu zam göründü! Bu gece yine yeniden zam var!
Ev almak isteyenlere de, kiracılara da kötü haber!
İşte Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı o para transferi belgeleri