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  4. 21 Aralık 2018 14:07

Bahçeli ile görüşen Yıldırım'dan ilk açıklama

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Bahçeli ile görüşen Yıldırım'dan ilk açıklama
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Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Binali Yıldırım, ''Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Meclis Başkanlığı'na seçildiğimde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti biz de ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mesele bundan ibarettir'' dedi.

Bahçeli, yerel seçimlerde ismi İstanbul adaylığı için geçen Binali Yıldırım ile ilgili "Başımızın üstünde yeri var" demişti.

TBMM Başkanı Yıldırım, daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.


 

 

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