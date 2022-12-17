Bahçeli, İmamoğlu sorusuna bu yanıtı verdi

MHP lideri Bahçeli, kuliste kendisine sorulan "İmamoğlu kararını yeni gelişmeler ışığında değerlendirir misiniz?" sorusuna karşılık olarak, "Bizim gündemimizde onlar yok" dedi.

İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasında uygulanan sevk maddelerinin yanlış olduğu ve bu yanlış uygulama sonucu 5 gün fazladan hapis cezası verildiği öğrenildi.

TCK'nın hakaret suçunu düzenleyen maddesinde bulunmayan bir fıkra üzerinden hüküm kurulduğu ortaya çıktı.

İmamoğlu'na verilen 1 yıl 6 aylık ceza, TCK'nın “125/6” maddesi uyarınca altıda bir oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 aya çıkarıldı.

İlgili maddede ise “125/6” diye bir fıkra yok. Hukukçular şayet artırım yapılacaksa 125. maddenin 4. fıkrası uygulanması gerektiği görüşünde.

Ayrıca hükümde, YSK üyelerine karşı işlendiği gerekçesiyle ceza “125/son delaletiyle artırılıyor” ancak hukukçular “TCK/son” diye hüküm kurulamayacağını, doğrusunun ise TCK/125 olması gerektiğini vurguluyor.

BAHÇELİ’YE ‘İMAMOĞLU’ SORUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te bütçe görüşmelerinin ardından kuliste kendisine sorulan “İmamoğlu kararını yeni gelişmeler ışığında değerlendirir misiniz?” sorusuna karşılık olarak, “Bizim gündemimizde onlar yok” dedi.