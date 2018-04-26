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  4. 26 Nisan 2018 13:37

Bahçeli İYİ Parti'nin adını ilk kez andı; ilginç espri !

MHP lideri Bahçeli, gazetecilerin erken seçim sorusuna verdiği "Gayet iyi olacak" yanıtı İYİ Parti'nin seçim sloganını hatırlatınca "İYİ Parti'nin sloganına benzedi" diyerek güldü.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı. "Nasıl bir süreç bizi bekliyor" sorusuna "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından" yanıtını veren Bahçeli, "İYİ Parti'nin sloganına benzedi ama…" diyerek gülümsedi.

24 Haziran genel seçimlerinde milletvekilliği başvurusunda bulunan ilk genel başkan MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. "Nasıl bir süreç bizi bekliyor" sorusuna yanıt veren MHP lideri Devlet Bahçeli "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından…" dedikten sonra "İYİ Parti'nin sloganına benzedi ama…" diyerek gülümsedi. Bahçeli bu açıklamasında ilk kez İyi Parti'nin ismini andı.

"GEÇMİŞTE İHMAL ETTİĞİMİZ MEDYAYI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

MHP Genel Merkezi'nde kurulan milletvekilliği aday adaylığı başvuru merkezine gelerek adaylık başvurusunda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başvurusunu tamamladıktan sonra "Yoğun bir çalışma ortamına gireceğiz. Biz de bütün çalışmalarımızı tamamlayacağız. Güzel bir seçim olacak inşallah. Bazı yerlerde miting yapacağız. Bazı yerlerde kapalı salon toplantıları yapacağız. Biraz da geçmişte ihmal etmiş olduğumuz medyayı değerlendirmek istiyoruz. Eğer onlar da biraz kapı aralarsa" dedi.

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