Bahçeli: ''Kılıçdaroğlu'nun bir daha elini sıkmam''

İdlib’deki saldırıda hayatını kaybeden 33 askerden biri olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya için 1 Mart’ta düzenlenen cenaze töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının ayrıntıları ortaya çıktı.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın MHP kulislerine dayandırdığı haberine göre Bahçeli, kurmaylarıyla sohbetinde, Kılıçdaroğlu ile tokalaşmamasının sebebini açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun güven vermediğini belirten Bahçeli, “Daha da elini sıkmam” diyerek tavrının kesinliği ortaya koydu. Bahçeli tokalaşmamanın kamuoyunda yarattığı yankının anımsatılması üzerine de “Hava soğuktu” diyerek esprili bir yaklaşım sergiledi.

1 Mart’taki cenaze töreninde Kılıçdaroğlu saftaki isimlerle tek tek tokalaşırken MHP Lideri Bahçeli elini cebinden çıkartmamış, iki isim tokalaşmamıştı.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'un elini sıkmadı