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Bahçeli: Küresel oyunlara, ablukalara karşı duracağız

Bahçeli: Küresel oyunlara, ablukalara karşı duracağız
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı'nda 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitingde açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bağımsızlığımızın simgesi, mavi göklerin süsü burada Tekirdağ'da. Gazi Mustafa Kemal'in kurucu değerleri bizimledir, bize emanettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesinin omurgası egemenliktir. Kurucu felsefenin damarı eşitliktir. Kökü çok eskiye dayanan ortaklık bağları tasa ve neşede kenetlemiştir. Türk milleti bağımsızlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir.

'HİÇBİR TÜRK VATANDAŞI BU ÜLKENİN ÖTEKİSİ DEĞİLDİR'

115 yıldır anayasal çatının ve demokratik arayışların kanadı gibi gösterilen eşitlik ve hürriyet temeller arasındadır. Devletimizin asıl gündemi kuruluşundan itibaren sürekli ilerleyişi gözetmek üzerine kurgulanmıştır. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi değildir.

Küresel oyunlara milli güvenliğimizi tehlikeye atan ablukalara karşı duracağız. Tekirdağ evet diyorsa bu zillet ittifakı nasıl duracak. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği yabancı başkentlerden belirlenemez.

Etiketler bahçeli miting tekirdağ
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