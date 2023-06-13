Bahçeli maaş zamları için söz verdi

MHP lideri Bahçeli, yeni yasama döneminde partisinin ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, maaş zamlarıyla ilgili olarak ''Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin emekli ve memurlarımızın döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları maaşı destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum.'' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 28. yasama dönemindeki ilk Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, TBMM'nin 28. yasama döneminin, 1. yasama yılının ilk grup toplantısının hemen başında hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bizleri alnı açık, başı dik kavuşturan rabbime sonsuz şükrediyorum. 14 Mayıs seçimi sonucunda vekil seçilen arkadaşlarımı kutluyorum.

Yeni yasama döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımızın nice görkemli reformlara kapı aralamasını Allah'tan niyaz ediyorum.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin kesin sonucu 30 Mayıs Resmi Gazete'de ilan edildi. 2 Haziran'da TBMM çağrısız toplandı ve ant içme töreni yapıldı. TBMM göreve başlarken ettiğimiz yemin kuşkusuz bağlayıcıdır. Siz değerli arkadaşlarım başta olmak üzere vekillerimizin ettikleri yemine bağlı kalmalarını diliyorum. 3 Haziran'da da sayın cumhurbaşkanımızın ant içme yemini gerçekleşmiştir. Seçimin 6. gününde yeni kabinenin göreve başlaması ülkemiz adına önemlidir. Siyasi kriz yıllarını geride bıraktık. Gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa da yürümeyen koalisyon hükümetlerinden iz kalmamıştır. 14 Mayıs seçimlerini aynı zamanda referandum olarak gören partiler tarihin yanlış yerinde konuşlanıp kaybetti.

MİLLETİMİZ AYAK BAĞLARINDAN TAMAMEN KURTULMUŞTUR

Yönetim hayatımızdaki denge ve düzen kurumsallaşmıştır. Toplumun büyük çoğunluğunun yaşam ve anlayış biçimine uygun olan iktidar yönetimi meşrudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi iki seçimde de güçlenerek çıkmıştır. Türk milleti bizi mahcup etmedi. Cumhur ile cumhuriyetin kaynaşması yeni yönetim sistemi ile pekişti. Bu sistemin muntazam avantajları bahar havası getirmiştir. Yeni sistemde hükümet bizzat millettir. Parlamenter sistemin arıza çıkaran, kronik münakaşa çıkaran mahsurlar hepten giderilmiş ve milletimiz ayak bağlarından tamamen kurtulmuştur. Bu başarı milletin kutlu iradesi ile tezahür etti. Ülkemiz 3 haziran itibaren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. dönemine geçiş sağladı. Bu geçiş huzur içinde temin edildi. Önümüzdeki dönem Türkiye Yüzyılı'na ulaşma dönemidir. Hep birlikte Türkiye kararlılığı ile her türlü garabetin çözümü üstesinden gelecek dirayet milletimizde ziyadesi ile vardır. Milletimizin sözü üstüne söz olmayacaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Türkiye'nin aleyhine hesap yapanları şaşkına çevirmiştir. İstismar masasına oturanlar yanılmış, yanlışa be yalana dönmüş ve yıkılmıştır. Türk milleti kaderine, haklarına sahip çıkma başarısını hür iradesi ile göstermesini bilmiş ve zilletin defterini dürmüştür.

3 HİLAL TÜRKİYE SİYASETİNİN YÜKSELEN MARKASIDIR

14 Mayıs öncesi partimize yapılan tahriklerle, kara kampanyalara temas etmek mecburiyetindeyim. MHP 5 milyon 480 bin oy sayısı ve yüzde 10.07 oy oranı ile şeytani planları boşa çıkarmıştır. 50 vekil ile kilit duruma gelmiştir partimiz. Yerimizde sayamayız, bu bize yeter diyemeyiz. Daha fazlasına talip olmalıyız. 14 Mayıs öncesi her türlü gayreti gösterdik. Başarıya inandır. Adım adım 2023'e hazırlandık. Yeminli Türkiye düşmanlarını güldürmedi milletimiz. MHP, Bu vasfı ile nadide bir siyaset ekolüdür. 3 hilal Türkiye siyasetinin yükselen markasıdır. Milliyetçi hareketin 54 yıllık birikimini heba etmeyecek disipline sahiptir. Taşıdığımız emaneti koruyup gelecek nesillere teslim etmek her birimizin gayesidir. Delik deşik yelkenlerini şişirme gayretinde olanların ufkumuzu perdelemesine müsaade etmeyeceğiz. Türk milliyetçiliğinin entelektüel sermayesini talan edenler çil yavrusu gibi dağılmaya müstahaktır. Siyaset fırsat ve şöhret için çıkar şantiyesi değildir. Siyaset sürekli bir eylem ve erdem sahasıdır.

CUMHUR İTTİFAKI TBMM'DE ÜSTÜNLÜĞÜ YİNE KAZANMIŞTIR

MHP'nin yüreksizlerle, menfaatlerinin kölesi olmuş olanlarla işi olmayacaktır. Bir zamanlar hasbel kader aramızda bulunup davamız üstünden at pazarlığı yapmaları kendi çürümeleridir. Bizim çürüklerle yolumuz ayrıdır. Zor mücadelelerle bugün MHP TBMM'dedir. Zillet ve zulmün hakimiyeti için neredeyse ayinler yapılmıştır. Vatanımızla hesabı olanların ve yerli işbirlikçilerinin, medya gücünün baskıları birer birer aşılmıştır. Cumhur varlığını korumuştur. Cumhur ittifakı TBMM'de üstünlüğü yine kazanmıştır. Türkiye'nin istikrarlı gelişimine milletimiz omuz vermiştir. Bizlere güvenen vatandaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, vekil adaylarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Baharı getireceğiz diyenlerin damı karla kaplanmıştır. Direne direne kazanacağız diyenlerin ocağına incir ağacı dikilmiştir. CHP'ye yuva yapan guguk kuşları taşıyıcısına sırt dönmüştür.

İlk kez seçilerek 28. dönem TBMM'de yer alan tüm vekillerimize ve Cumhurbaşkanlığı kabinesine başarılar diliyorum. Hain bir kuşatmayı yendik. Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Çöktü dediler dimdik doğrulduk. Oyumuzu 2-3 gösterdiler aldırmadık. Baraja takılacağımızı söylediler coşkun sel gibi aktık. Bitti dediler yeniden güç devşirerek koşmaya başladık. Alınlarına yapışmış etiket fiyatlarında ne yazdığını iyi biliyoruz. Biz alayını birden görüyor ve yaklaşan hesap gününü dört gözle bekliyoruz. Varsın biraz daha avunup kendilerini kandırsınlar. Türk milletinin kudretini eninde sonunda görecekler. Hıyanetin fermanı bize geçmez. Fitne ve dedikodular önümüzü kesemez. Sırtımızı dayadığımız güç Türk milletidir. Kardeşlik deriz, halkın ve hakikatin çizgisinden taviz vermeyiz.

2. Dünya savaşı sonrası dayatılan kurallar sorgulandıkça huzursuzluğun çemberi genişleyip yönetilemez hale gelmiştir. İnsanlık bıçak sırtı durumdadır. Küresel ekonomideki patinajlar derin çatlaklara neden olmaktadır. AB ülkeleri rahat değildir. Euro bölgesinin ekonomik resesyona girmesi alarm sesini daha da artırmıştır. İşsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik, terör, siyasi istikrarsızlık insanlığın başındaki keskin kılıç gibi sallanmakta. Mazlumlar ıstırap içindedir. Zalimler doymak bilmemektedir. Göç konusu insanlığın başlıca sorunları arasında yer almakta. Hep birlikte herkes eşittir anlayışı ile Türkiye Yüzyılı'na ulaşılacaktır. Gerçekte asıl olan iç cephedir. Atatürk'ün vurguladığı bütün memleketin meydana getirdiği cephedir. Herkes eteğindeki taşı dökmüştür. Millet kararını vermiş, seçimini yapmış, yetkiyi Erdoğan'a vermiştir. Ne demişsek arkasındayız. Milli ölçekte buluşarak meseleleri çözebiliriz. Milletimiz bizden hizmet beklemekte. Kenetlenip kucaklaşmayı sağlamalıyız. Türk milleti tek ses olduktan, bütün güzellikleri ile tek ses olduktan sonra zilletin ağa babası gelse hezimet ve hüsrandır.

KÖYLÜLERİ SUÇLAMAK MİLLİ İRADEYE SALDIRIDIR

Türkiye, ekonomisi ve diplomasisi ile kavga yerine kucaklaşmayı öne alan anlayışla önümüzdeki yüzyılı fırsata çevirecektir. Ülkemizin öncelikli sorun alanlarından biri kimliksiz, heyecansız muhalefet anlayışıdır. Demokrasimizde bir kamburdur bu anlayış. Birbirlerini yiyip tüketmeden orta yolu bulmaları tavsiyemizdir. CHP genel başkanının hala milletin mesajını anlayamamış olmasıdır üzüntümüz. Köylülerimizi ve TRT'yi suçlayan hatası hala şoku atmadığına delildir. Köylüleri suçlamak milli iradeye saldırıdır. Bu milletimizi derinden yaralamış ve CHP'ye oy verenleri üzmüştür. Haklarını teslim etmeden, onların gönüllerine girmeden hiçbir sonuç alınamaz. Defalarca uyardım. Güvenme dostuna saman doldurur postuna dedim. Vekillik kapan kendi evine gitti. Daha birkaç gün önce Ankara'yı sel aldı. Emanete tıpkı İBB başkanı giibi hıyanet etmiştir. Ankara'ya bir çivi çakılmadı. 14 Mayıs akşamı 5. sınıf çadır tiyatrosunda kazandık diyordu ama şehirlerinde kaybettirdiklerini herkes görmüş oldu. Nefesine söz geçiremeyen siyasetçi olamayacağı gibi adam da olamayacaktır. Bülbül güle karga çöplüğe götürür. Milletin çağrısına kulak verip yeni anayasa konusundaki yaklaşımları samimiyet testidir. Kapsayıcı, demokratik nitelikli, devlet millet dengesini kuran anayasa için elini taşın altına koymaya hazırız. Yeni yüz yılda yüz ilbin ilçeden ihya ve inşa etmemiz mümkündür. MHP yeni anayasa konusunda 4 Mayıs tarihinde çalışmalarını bitirmiş ve metin sonuçlanmıştır. Dedik mi yaparız, yapınca sahiplenmesini biliriz. MHP'nin ayrılmada mutabakat araması asla mümkün değildir.

MAAŞ ZAMMI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞECENİ YAPACAĞIZ

Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin emekli ve memurlarımızın döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları maaşı destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum.