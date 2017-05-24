Bahçeli o pankartı görüp Erdoğan'a seslendi

Antalya'da konuşan MHP Lideri Bahçeli, Alanya'nın il yapılması talepleriyle ilgili, "Böyle mütevazı, olgun, anlayışlı bir talebi, cumhurbaşkanı hükümet sisteminin uygulamaya geçtiği günde Sayın Cumhurbaşkanımızın buna cevap verip Alanya'yı il yapmasını sizler gibi bizler de istiyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da, Alanya Belediyesince düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.

"İL OLMAK İSTİYORUZ" PANKARTI

Açılışın ardından meydanda toplanan bazı vatandaşların taşıdığı, "İl olmak istiyoruz" yazılı pankartları gördüğünü belirten Bahçeli, "Böyle mütevazı, olgun, anlayışlı bir talebi cumhurbaşkanı hükümet sisteminin uygulamaya geçtiği günde Sayın Cumhurbaşkanımızın buna cevap verip Alanya'yı il yapmasını sizler gibi bizler de istiyoruz" dedi.