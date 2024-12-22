Bahçeli Öcalan ve DEM Parti çağrısını yineledi

MHP lideri Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 20. Dönem Sertifika Töreni’nde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yinelyerek "İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali çerçevesinde açıklanmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı çağrısını bir kez daha tekrarladı. Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 20. Dönem Sertifika Töreni’nde konuştu.

MHP lideri buradaki konuşmasında "İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali çerçevesinde açıklanmalıdır" dedi.

CHP'yi de hedef alan Bahçeli, DEM Parti'ye ilişkin ise "CHP’nin istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Beşar Esad'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte yargılanması gerektiğini savundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tarihimizi biliyoruz, dostumuzu biliyoruz ve düşmanlarımızı tanıyoruz. Özgüvenimizi zedeleyen ürkekliği kabul etmiyoruz. Kardeşliğin kalleş tertiplerle tahribine müsaade etmiyoruz.

Biz seçimi yaptık tarafımızı belirledik. İnsan insana can olsun diyoruz. Sevgide buluşalım hoş görüde uzlaşalım. İhtilafların çözümü için irade birliği teşekkül etmelidir. Barıştan herkes bahseder ancak bunun gereğini yerine getiren ne hikmetse çok azdır.

İç barış ve huzur ortamının tahsisi ihmal edilemeyen bir ihtiyaçtır. Suriye’nin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir. Dost ve kardeş Suriye halkı, zulümden çok çekmiştir.



İhtiyatlı, temkinli şekilde komşu ülke Suriye ile ilişkileri geliştirmek en doğrusudur. Öncelikle Suriye toprakları terörden tamamen arındırılmalıdır.

Suriye’deki örgüt üyeleri, silahlarını geçici hükumete devretmelidir. Artık bölücü teröre asla tahammülümüz yoktur.

Çılgınca eylem ve denemeler yapanların sonu da berhava olmaktır. Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır.

Masumların hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak, Lahey Adalet Divanında, cani Netanyahu ile en yakın sürede yargılanmalıdır



Kürtler kardeşimizdir. Terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP’nin istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali çerçevesinde açıklanmalıdır. Terör örgütü için sona gelinmiştir. Türkiye ve Suriye kazanacaktır. Emperyalizm kaybedecektir."