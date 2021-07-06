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Bahçeli sahip çıktı Soylu teşekkür etti

Bahçeli sahip çıktı Soylu teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü Meclis toplantısında konuştu. Konuşmasında Süleyman Soylu'dan övgüyle bahseden Bahçeli, "Kim demiş sayın Soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyetinin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren mert bir devlet adamıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'ye Twitter hesabından teşekkür eden Soylu ise "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına,kahraman güvenlik güçlerimize,edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" diye belirtti.

İLK ÖNCE BAHÇELİ SAHİP ÇIKMIŞTI

Öte yandan Bahçeli, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in iddialarının hedefindeki Soylu'ya ilk sahip çıkan isimlerden olmuştu. 25 Mayıs'ta, yine partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "İçişleri Bakanı yalnız değildir" demişti.

 Bahçeli'nin açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin grup toplantısında Soylu'ya destek vermişti.

 Benzer bir durumun yaşanması üzerine Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında Soylu hakkında ne konuşacağı merak konusu oldu.

 

Etiketler devlet bahçeli süleyman soylu ak parti mhp içişleri bakanı recep tayyip erdoğan
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