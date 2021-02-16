Bahçeli: ''Sincar yerle bir edilmeli''

MHP lideri Bahçeli, ''Terörü hilafsız kınamayan kurduğu cümlelere 'ama'ları 'fakat'ları konuşlandıranlar sadece korkak değil aynı zamanda terörün irili ufaklı koçbaşlarıdır. Bu koçbaşları Türk milletine ait olan her değere mesafelidir'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Bahçeli'nin burada yapacağı açıklamalar merakla bekleniyordu.

Oldukça sert bir şekilde konuşan Bahçeli, "Bu kez maşalarıyla, kiralık katilleriyle karşımızdalar" dedi.

Devlet Bahçeli, "Sincar'ın kısa süre içerisinde yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Beka mücadelesini küçümseyen kim varsa adidir, alçaktır. Terörü hilafsız kınamayan kurduğu cümlelere 'ama'ları 'fakat'ları konuşlandıranlar sadece korkak değil aynı zamanda terörün irili ufaklı koçbaşlarıdır. Bu koçbaşları Türk milletine ait olan her değere mesafelidir.

MAĞARADA PKK KATLİAMI

Harekat süresince teröristlere ait barınak sığınak ile pek çok yer tahrip edilmiştir. Çok sayıda terörist ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödemiştir. Terör elebaşları mağaralarına gömülmelidir.