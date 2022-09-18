Bahçeli: ''Sultan Vahdettin'in kusurları olsa da...''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerine tepki göstererek, ''Sultan Vahdettin’in kusurları olsa da hain değildir.'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Kayseri’de Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Değerli vatandaşlarımıza Kayseri’den selamların en güzelini yolluyorum. Kayseri yine çok güzelsin, yine düşman çatlatıyorsun.

Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen parti teşkilatlarımızın değerli yöneticilerini ve tüm dava arkadaşlarımı kutluyorum. Bugünkü açık hava toplantımız Türk milletinin 2023 seçimlerinin müjdesi olarak anılacaktır.

Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır. Türkiye’de küresel cinayet şebekesinin tanıdık işbirlikçiler şebekesi ile sinsi bir tertip devrededir. Öncelikle bir tavır geliştirmemiz bu aşamada şarttır. Bu nedenle hepinize soruyorum. Kulakların pasını silmenizi umuyorum. Zillet İttifakı hepten denge kaybına uğrasın. Önemle altını çiziyorum ki tüm gözler üzerimizde. Durgun muyuz, aciz miyiz atılgan mıyız bunu inceliyorlar.

Geliyor gelmekte olan masalını anlatanlara sesleniyorum. Nereye gelmeye, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz? Katta geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz. Uyarayım davetsiz gelen döşeksiz oturmaya mahkumdur.

Türkiye geçmişinden kaçan kendine güveni olmayan ülke durumuna düşürülmek isteniyor. Bunun adı zillettir.

2023 mütakip yıllarda onları baştan ayağı giydirmeyi bilirsiniz. MHP’ye kefen giydirmeye çalışıyorlardı, sözde aydınları yemleyip düzenek kuruyorlardı.

'BİZİM ADAYIMIZ BELLİ KARARIMIZ NETTİR'

Kılıçdaroğlu bu evetleri duydukça başını sokacak bir ağaç kovuğu arayacak. Zilletin diğer failleri birbirine daha da düşecek, sığınacak bahane bulamayacak. Onların adayı şu olmuş bu olmuş önemli değil, kaldı ki henüz icazet gelmedi. Bir isim üzerinde anlaşamayanların milletin geleceği için nasıl uzlaşacaktır. Zillet İttifakı’ndan hiçbir halt olmaz. Bunları itibarları sıfırlanmış, onlar varsın aday falı atsınlar. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Sözümüz senet, özümüz kefildir. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

TUNÇ SOYER'E TEPKİ

Son güllerde tarihimiz tartışma girişimleri Vandal bir ilkesizlik düzeyine ulaşmıştır. Dünya’nın hiçbir yerinde atasına ülkesindeki bir güruh kadar yıkıcı konuşan yoktur. Dünya’nın hiçbir yerinde milli kültüre saldıran görülmemiştir.

Tarihte gerçekte ne olup bittiğinin araştırılması tarihçilerin işidir. Biz tarihimizi ideolojik gayelerle saldıranlara müsaade etmeyiz. Türk tarihi onların tarihi değildir. Cumhuriyeti cumhurla kucaklayan ya Osmanlı’nın inanmış bir devlet görevlisidir. Karakter aynıdır. Hepsi birlikte Türk milletinin şerefli evlatlarıdır.

Tarihimizi aşağılamaya çalışan köksüzlere müsaade yok.

Kadir kıymet bilmeyen Türkiye muhalifi kaymak tabaka bizi biz yapan değerleri alçakça hedef almaktadır.

Bu CHP zihniyetinin günahları diz boyudur.

İzmir’in meşrebi ağır yaralı belediye başkanı ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bugünkü CHP zihniyeti gece ile gündüz gibi farklı. Kılıçdaroğlu tarih bilmez, erdem bilmez, edep bilmez bildiği tek şey yalandır, izansızlıktır.

Sultan Vahdettin’in kusurları olsa da hain değildir.

Kılıçdaroğlu Sakarya Savaşı’nın Kılıçdaroğlu’da yapıldığını zannediyormuş. Konuşmasına toplu alkış olması da cehalet örneğidir. Zillet İttifakı yarınlarımız perde çekemeyecek. Büyük Türkiye’nin doğuşuna engel olamayacaklar. Türkiye ekonomisini kötüleme peşindeler, terörle mücadeleyi bitirmenin peşindeler.

Türk milleti azgın fitneye izin vermeyecek. Bu İttifakın alayınız toplasanız bir etmez.

PELOSİ'NİN ERMENİSTAN ZİYARETİ

Zamanlama itibari ile sorunlu ve sorumsuz bir ziyarettir. Anlaşılıyor ki Türkiye’yi dört bir yanda kuşatıyorlar.

Yunanistan Başbakanı gece gelmeyin gündüz gelin diyormuş. Gelir gelmesine ama tacizlerinizin bedelini ödetiriz. Hedef Türk milletidir.

'TÜRKİYE’Yİ ÇAĞ ATLATMAYA HAZIRIZ VE KARARLIYIZ'

Aktif diplomasiyle bölgemizde ve küresel zeminde barış kuşağı tesis etmek için mücadele eden itibarlı bir Türkiye fotoğrafı herkesin dikkatini çekmiştir.

Onlar konuştu, Cumhur İttifakı gereğini yaptı. Türkiye’yi çağ atlatmaya hazırız ve kararlıyız. Kılıçdaroğlu’ndan solcu dahi olmaz. Zillet İttifakı İmralı canisinin, sömürgecilerin yanındadır.