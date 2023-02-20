Bahçeli ve Erdoğan deprem bölgesinde

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgeyi ziyaret etmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile deprem bölgesine geldi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgeye ziyaret gerçekleştirmeyen tek siyasi parti genel başkanı olan MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile deprem bölgesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun hasar verdiği Hatay’a bağlı Antakya ilçesindeki Atatürk Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Ormancı Bakanı Vahit Kirişci eşlik etti. Erdoğan daha sonra kentte görev yapan yerli-yabancı arama-kurtarma ekipleri, belediye temizlik işçileri ve enkazlarda kritik çalışmalar yapan madencilerle bir araya geldi. Ekiplere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki MHP Lideri Devlet Bahçeli ve bakanlar Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne geçti. Erdoğan, burada kanaat önderleri ve muhtarlarla toplantı yaptı.

BAHÇELİ "MHP NEREDE?" ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bahçeli, depremden sonra bölgeye gitmemesi ve suskunluğu nedeniyle yoğun biçimde eleştirilmiş, 14 Şubat’ta yaptığı Meclis grup toplantısında, “MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illerimizi, vatandaşlarımızı ziyaret etmek amacıyla, kararı tatbik etmek için makul bir zaman kollamıştım. O zaman gelmiştir” demişti.

Bahçeli grup toplantısında, şunları kaydetmişti:

"O zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım, mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim.

'MHP nerede?' diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim. Ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim: Biz her yerdeyiz, göz pınarlarından sicim gibi akan yaşlardayız, viraneye dönmüş gönüllerdeyiz, kimse var mı diye soran dillerdeyiz, beton blokların arasında can arayan, yetim yavruların başını okşayan, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, Fatiha okuyan, tabutlara omuz veren, milletimizin derdiyle dertlenen hem kahırlı hem sevdalı hem de kararlı yürekleriz. 'Devlet nerede?' diyenlere de bir çift sözüm pek tabii vardır ve olması da doğaldır.

'Deprem bölgesinde her şey var, sadece devlet yok' diyen kanı bozuklar size söylüyorum; devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle, tüm haysiyetiyle, tüm hükümranlığıyla havidir, hakimdir, hadimdir. Şu hassas günlerde ağır konuşuyorum, kimse kusura bakmasın ama mecburum; 'devlet yok' diyen kalite ve karakter yoksunları iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir."