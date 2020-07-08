''Bahçeli ve Erdoğan'ın 2 korkusu var''

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, HaberTürk ekranlarında Erdoğan Aktaş'la Gece Raporu programına konuk oldu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Sunat, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı ve CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'nın neden kurulduğunu anlattı.

Sunat, şöyle konuştu:

"EN İYİ 16 EKONOMİDEN 20'YE GERİLEDİK"

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürütmede istikrar sağlandı dendi ama maşallah bu yıl 16. büyük ekonomiden bu yıl sonunda 20. büyük ekonomi olacağız. Yani bir şey sağlamadı."

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"CUMHUR İTTİFAKI KORKUNUN ESERİDİR"

"Bu sistemin oluşması korkunun eseridir. Cumhur İttifakı bir korku ittifakıdır; MHP’nin baraj altı kalma korkusu ve AK Parti’nin iktidardan düşme korkusuyla oluşmuştur. Millet İttifakı ise bir koruma ittifakıdır; adaleti, hakkı, hukuku, demokrasiyi, Türk Milletinin geleceğini koruma içgüdüsüyle oluşmuştur."

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"SONUÇLAR GENEL VE YEREL SEÇİMLERE YANSIDI"

"Bunun sonuçları genel seçimde de, yerel seçimde de alındı. İnsanlar nefes aldı. Kimseye faydalı değil bu sistem. Ne basın özgürlüğü, ne adalet, ne ifade özgürlüğü kaldı. Demokrasiden totaliterliğe doğru bir gidişin içindeyiz."