Bahçeli yeni vakıf kurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP eski Osmaniye milletvekili Ruhi Ersoy, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sancay Varlı ile Osmaniye Vakfı’nı kurdu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kara, MHP eski Osmaniye milletvekili Ersoy, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yavuz ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Varlı ile Osmaniye Vakfı’nı kurdu. Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayı ile Ankara’da kurulan vakfın mal varlığı 60 bin TL.

Yönetim Kurulu’nda Ruhi Ersoy, Akın Yavuz, Sancay Varlı’nın bulunduğu vakfın amacı ise Osmaniye ve İlçeleriyle, Osmaniyelilerin ekonomik, kültürel, sağlık, sosyal, eğitim, öğretim, turizm ve tanıtma, kalkınma, spor ve diğer sorun ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak olarak belirlendi.

İlanda, Osmaniye Vakfı’nın kapatılması durumunda kalan mal varlığının, kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşuluyla Devlet Bahçeli Vakfı’na devredileceği ifade edildi.