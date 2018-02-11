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  4. 11 Şubat 2018 13:31

Bahçeli'den ABD'li komutanın fotoğrafına sert tepki

MHP lideri Bahçeli, ABD'li komutanın Menbiç'te terör örgütü YPG'li teröristlerle çekilen fotoğrafına ateş püskürdü.

Bahçeli'den ABD'li komutanın fotoğrafına sert tepki
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Antalya'da partisinin İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin satır başları şöyle:

Helikopterimiz düştüğü anda yaşanan patlama akıllara pek çok soru getirmiştir. Sınırlarımızda büyük bir hareketlilik vardır. Bir günde 11 şehidin acısı ocaklara kor gibi düşmüştür. 

Vatan savunmasının arzu etmesek de acı verici sonuçları doğmaktadır. İnancımıza göre şehitler ölmemiştir. Türkiye felaketlerin üstesinden gelecektir. Terörle girdiğimiz bu yüksek mücadele mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır.

'ABD İLE MÜTTEFİKLİK NASIL SÜRDÜRÜLECEK'

PKK/PYD hesap verecek, küstahlığının ve şerefsizliğinin bedelini ödeyecektir. ABD’li komutan Funk, Türkiye’nin yanlış hesabından dolayı kaygılandığını söylemiştir. Yanlış hesap bu sömürgeciye göre nedir? Türkiye’nin PKK ile mücadelesini tuhaf buluyormuş. Funk asıl yanlış hesabı kendilerinin yaptığını görememiştir. Eğer haine kahraman diyorlarsa bu ABD ile müttefiklik nasıl sürdürülecektir? ABD ile temas kesilirse, siyaset yerine silah konuşursa, eller tetiklere giderse olacakları hesap edip sonuçlarını düşünen var mıdır?

Nedir bu çektiklerimiz? ABD özel kuvvetlerinin teröristlerle nöbet tutmaları rezilliktir. Bu durum açık çatışmaya doğru gitmektedir. ABD, PYD’nin yanında yer almıştır. FETÖ başaramayınca diğer terör örgütleriyle buluşmuştur. ABD yanlıştan dönmez ise duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır.

devlet bahçeli
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