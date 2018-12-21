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  4. 21 Aralık 2018 20:40

Bahçeli'den Abdüllatif Şener tepkisi !

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile polemiğe giren CHP'li Abdüllatif Şener'in konuşmasına böyle tepki gösterdi.

Bahçeli'den Abdüllatif Şener tepkisi !
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis kulisinde gazetecilere, bütçe konuşmasında AK Parti ile polemiğe giren CHP'li Abdüllatif Şener için "Eğer MHP'li biri o konuşmayı yapsaydı 'Gel otur yerine' derdim. Partisini yok sayan bir konuşma yaptı" dedi.

Bahçeli, TBMM Genel Kurulunda devam eden 2019 yılı bütçe teklifi görüşmelerinin son gününde verilen arada, kuliste gazetecilerle sohbet etti.

Şener'in, Genel Kurulda CHP Grubu adına yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bahçeli, bunun CHP'lilere sorulması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, Şener'in partisini yok sayan bir konuşma yaptığını belirterek, "MHP'den biri konuşma yapsaydı, 'otur yerine geç' derdim." ifadesini kullandı.

Milliyet

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