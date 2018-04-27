Bahçeli'den, ''Başkan yardımcısı olur musunuz" sorusuna yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çatı adaylığı iddiasını ''Kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum' demesi lazım'' sözleriyle değerlendirdi.

2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Erdoğan’ın Gül’ün adaylığını açıklamasını hatırlatan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

''Tabii kardeşim Abdullah Gül ifadesi ile takdimin anlamı vardır. Kardeş arasında vefa vardır sadakat vardır sevgi vardır saygı vardır. Bunu dikkate almak lazımdır. Erdoğan'ın yanına gidip, 'Sen benim kardeşimsin. Dün sen beni kardeş ilan etmiştin. Bugün ben seni kardeş ilan ediyorum. Kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum' demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Gül siyasi birikiminin hepsini, şimdi yeni tabir var ya sıfır baraj, sıfırlamış olur.''

Bahçeli, Gül'le ilgili iddiaların bir projenin parçası olduğunu söyleyerek, ''Aday olursa kardeşlik hukukuna ihanet eder'' dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Gül'ün iddialar karşısında sessiz kalmasına "Benim aday olma niyetim yoktur' demesi gerekiyor'' sözleriyle tepki gösterdi.

15 CHP'LİNİN İYİ PARTİ'YE GEÇİŞİ

Bahçeli'nin gündeminde 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye katılması da vardı.

MHP Lideri bu konuda ''Nazik davranış, bizi kurtarıcı, bize yardımcı olacak yaklaşımından dolayı CHP'ye demokrasi adına teşekkür ediyorum' diyerek 15 milletvekilini geldiği yere gönderip boynu bükükler oyununa son vermek lazım'' değerlendirmesinde bulundu.

''BAŞKAN YARDIMCISI OLUR MUSUNUZ?'' SORUSUNA YANIT

''Seçimler sonrası Başkan Yardımcısı olur musunuz? MHP kabinede yer alır mı?'' sorularına da yanıt veren Bahçeli, “Böyle bir uygulamada bulunursak o zaman söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz. Ülkücü hareket böyle bir duruma düşmez” ifadelerini kullandı.

KADİR KOÇDEMİR'İN İSTİFASI

Devlet Bahçeli, Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’in MHP'den istifa edip İYİ Parti’ye geçmesini ise “MHP'den milletvekili olma şansını kaybetmiş orada mı arıyor acaba?” sözleri ile değerlendirdi.

''BEŞİKTAŞ HATA YAPMAZ, YÖNETİM KARARINI DEĞİŞTİRMELİDİR''

Bahçeli, olaylı derbinin kaldığı yerden devam edeceği kararının ardından maça çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ı eleştirerek ''Beklenen netice alınmadı diye sahadan kaçılmaz'' ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, Beşiktaş yöneminin karardan vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek "Beşiktaş hata yapmaz, yapmamalı. Beşiktaş'a yakışanı 57 dakika oynamışlar, kalanı da tamamlamak. Galip gelirsiniz mağlup olursunuz o ayrı" dedi.

Partiler arası kutuplaşmanın kulüpler arası kutuplaşmaya çevrilmemesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "O taraftarların ne yapacağı ileride belli olmaz. Onu Beşiktaş’ın Başkanı ne Fenerbahçe'nin Başkanı taşıyabilir. Onun için Beşiktaş kararını değiştirmelidir. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum" diye konuştu.