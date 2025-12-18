  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bahçeli'den bebek katili ''Öcalan'a özgürlük'' mitingine yeşil ışık!

Bahçeli'den bebek katili ''Öcalan'a özgürlük'' mitingine yeşil ışık!

Bahçeli'den bebek katili ''Öcalan'a özgürlük'' mitingine yeşil ışık!
Güncelleme:

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için düzenleyeceği mitinge ilişkin ''Kanaatimce DEM Parti'nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahzurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda? DEM Parti’nin Türkiye partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum'' dedi.

MHP lideri Bahçeli, DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu'nun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle 4 Ocak 2026 Pazar günü Diyarbakır’da düzenleyeceği mitinge ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "İfade ve düşünce hürriyetinin meşru sınırları dahilinde, yürürlükteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin, her siyasi partinin toplanma, gösteri ve açık hava toplantısı yapmaya hakkı vardır. Demokrasinin doğası, genel geçer ilkeleri bu hususta bellidir, bilinmektedir. CHP’nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti’nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir. Kanaatimce DEM Parti'nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahzurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda? DEM Parti’nin Türkiye partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum" dedi.

'27 ŞUBAT ÇAĞRISINI KİMSE GÖZDEN UZAK TUTMASIN'

Bahçeli, "Ancak şunun da unutulmamasını ümit ediyorum; PKK'nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır. Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır. Bundan mülhem DEM Parti’yle bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerinin 27 Şubat çağrısının hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının 'Terörsüz Türkiye' hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum. 4 Ocak 2026'da toplansınlar, taleplerini açıklasınlar; buna diyeceğim bir şey olmaz. Ne var ki 27 Şubat çağrısını hiç kimse gözden uzak tutmasın, bu çağrının gölgelenmesine de hizmet etmesin. Bu vesileyle Diyarbakırlı kardeşlerimi hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Olağan bir gelişmeye olağanüstü bir anlam yüklemenin hiçbir sonucu olmayacağını bilhassa paylaşmayı zaruri addediyorum" açıklamasında bulundu. 

DHA

text-ad
Etiketler PKK Devlet Bahçeli MHP
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oyuncu ''papazla evlenip, dinini değiştirdi'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Ünlü oyuncu ''papazla evlenip, dinini değiştirdi'' iddiaları sonrasında sessizliğini bozdu Bakan Işıkhan, masaya oturmayan TÜRK-İŞ'i ikna edemedi Bakan Işıkhan, masaya oturmayan TÜRK-İŞ'i ikna edemedi ''Sadece 2 parça değişeni var'' denilen otomobilin ekspertiz raporu şoke etti! ''Sadece 2 parça değişeni var'' denilen otomobilin ekspertiz raporu şoke etti! Türkiye'nin bu ilçesinin öyle bir özelliği var ki... Buraya taşınmak isteyeceksiniz! Türkiye'nin bu ilçesinin öyle bir özelliği var ki... Buraya taşınmak isteyeceksiniz! Adalet Bakanı Tunç'a hediye edilen forma kriz yarattı! Fenerbahçe'den tepkilere yanıt Adalet Bakanı Tunç'a hediye edilen forma kriz yarattı! Fenerbahçe'den tepkilere yanıt Uyuşturucu soruşturmasında 2 tanınmış isim için daha gözaltı kararı! Uyuşturucu soruşturmasında 2 tanınmış isim için daha gözaltı kararı! Türkiye'nin onlarca yıldır beklediği kargo sonunda Türkiye'ye geldi... Türkiye'nin onlarca yıldır beklediği kargo sonunda Türkiye'ye geldi... Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı... Fenomen isim itirafçı olunca tahliye edildi! Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı... Fenomen isim itirafçı olunca tahliye edildi! Bir çocuk dövüldü, 2 veli bıçaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Bir çocuk dövüldü, 2 veli bıçaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Asgari ücret pazarlığında ikinci tur sona erdi Asgari ücret pazarlığında ikinci tur sona erdi
Cem Küçük tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ''telefonundan çıkanları'' açıkladı Cem Küçük tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ''telefonundan çıkanları'' açıkladı Güzel oyuncu sorulan soruya ne yanıt vereceğini bilemedi: ''Bu çok ayıp ya...'' Güzel oyuncu sorulan soruya ne yanıt vereceğini bilemedi: ''Bu çok ayıp ya...'' Peşpeşe gözaltılar sonrasında İstanbul Boğazı'ndaki uyuşturucu ve grup seks partisi ifşa oldu! Peşpeşe gözaltılar sonrasında İstanbul Boğazı'ndaki uyuşturucu ve grup seks partisi ifşa oldu! Polisin kapısına dayandığı Yusuf Güney'in o sözleri gündem oldu Polisin kapısına dayandığı Yusuf Güney'in o sözleri gündem oldu Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanıyor, hükümetin aklındaki zam oranı belli oldu Asgari Ücret Tespit komisyonu toplanıyor, hükümetin aklındaki zam oranı belli oldu Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber... Hastalığını açıkladı Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber... Hastalığını açıkladı Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri için son kararı Yılmaz Erdoğan açıkladı Yeni sezonu yılan hikayesine dönen İnci Taneleri için son kararı Yılmaz Erdoğan açıkladı Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak... Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak... Bir ünlü sunucu daha gözaltında! Bir ünlü sunucu daha gözaltında! Böyle arıza görülmedi! Elektrikli otomobilin yakınına yıldırım düştü, araç ''hurda'' oldu Böyle arıza görülmedi! Elektrikli otomobilin yakınına yıldırım düştü, araç ''hurda'' oldu