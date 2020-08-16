Bahçeli'den Biden'a sert tepki: Alçak bir plandır

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, partisinin, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ı şiddetle lanetlediğini, ABD Demokrat Partisi'nin de aynı tutum içinde olmasını zorunlu gördüğünü belirtti.

Bahçeli, Biden'ın sözlerine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin, lekeli meşrebini ve karanlık mizacını çok iyi bildiği Biden'ın kabul edilemez skandal açıklamalarının, ülke gündeminin ağırlık merkezine yerleştiğini aktardı.

"Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu da esasen tescillenmiştir." ifadesini kullanan Bahçeli, Biden'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, egemenlik haklarına, milli iradenin takdir ve tercihine saldırısının ancak düşmanlık olarak değerlendirileceğini vurguladı.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır." ifadelerini kullandı.

Demokrasiye inanan hiç kimsenin böylesi korkunç ve şeytani bir emeli cevapsız ve karşılıksız bırakmayacağının altını çizen Bahçeli, Türkiye'nin ne kadar büyük ve derin bir beka sorununa maruz kaldığının iyice netleştiğini kaydetti.

"Dış mihrak" tanımlamasının hayali değil, hakiki ve sahici bir tespit olduğunun somut şekilde tevsik ve teyit edildiğine işaret eden Bahçeli, müttefik kisvesine bürünmüş muhasım odakların kimliğinin ve yüz hatlarının da açığa çıktığını vurguladı.

"Vatan hainleri deşifre edilmelidir"

Biden'ın iğrenç ve ilkel gayesinin hemen hemen aynısının geçen aylarda yayımlanan Rand Corporation Raporu'nda da yer bulduğuna değinen Bahçeli, muhalefete açık destek vermekten bahseden Biden'ın kimlerle, hangi zeminlerde kapalı devre irtibat ve ilişki halinde olduğunun gün yüzüne çıkarılması gerektiğine dikkati çekti.

Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye karşı gittikçe yoğunlaşan siyasi, ekonomik ve diplomatik şantajların evangelist Biden ve içimizdeki ortaklarıyla bağlantıları mutlak süratte tartışılmalı, vatan hainleri deşifre edilmelidir. Muhalefet partilerinin eften püften tepkileri, yasak savan açıklamaları, kuşkulu, kuruntulu ve karışık değerlendirmeleri tehdidin büyüklüğü göz önüne alındığında yetersiz niteliktedir. Sayın Cumhurbaşkanımızı devirme amacı, terör örgütleriyle birliktelik mesajı bilinmelidir ki müttefiklik ve stratejik ortaklık örtüsünün altına asla gizlenemeyecek, çuvalı delen mızrak iki ülke arasındaki ilişkileri ağır şekilde zedeleyecektir."

Bahçeli, tam bağımsız ve bağlantısız bir ülke olan Türkiye'nin, ABD'nin sömürgesi, örtülü operasyon sahası, tutsağı ve kolonisi kesinlikle olmayacağına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biden'in aday olmadan önce yaptığı melanet konuşması yedi aylık bir maziye sahip olsa da, bu kirli şahıs Türk ve İslam düşmanı olarak ülkemize şiddet ve nefret cephesi açmıştır. Bu konuşmanın niye bugün tedavüle çıktığını, başka bir ifadeyle zamanlamasını sorgulayanlar başta CHP olmak üzere kötü niyetlidir. Demokrasiden geçinen şarlatanlar, sözde yarım aydın ve yorumcular, sanatçılar, akademisyenler, aynı zamanda zillete düşen muhalefet partileri amalı, ancaklı, fakatlı cümle kurmadan, bu ortamın kime yarayıp yaramayacağını sinsi sinsi analize tevessül etmeden Türkiye'nin tarafında ön şartsız duruş göstermek mecburiyetindedir. Gün milli şuurun sancağı altında toplanma günüdür. Aksi halde bahse konu kategorideki herkes telafisi mümkün olmayan zan ve töhmet altında kalacaklardır. Kürt kökenli kardeşlerimizin de ABD’nin tuzak ve tahriklerine asla itibar etmeyecekleri tartışmasız inancımızdır."

"Kumpas peşinde koşması kokuşmuşluktur"

"ABD'nin Başkan Adayı mertebesine ulaşmış müstevli artığının Türkiye üzerinde hesap yapması, siyasi ameliyatı aklından geçirmesi, kumpas peşinde koşması tam bir kokuşmuşluktur." ifadesini kullanan Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, hükümetin de seçilmiş ve görevinin başında bulunduğunu belirtti.

Bunları devirmeyi düşünmenin, dile getirmenin, demokrasi husumeti ve aleni bir suç olduğuna işaret eden Bahçeli, bu suça ortaklık ve iş birlikçilik yapanların iki cihanda da yatacak yeri olamayacağını aktardı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi, Joe Biden'ı şiddetle lanetlemektedir. ABD Demokrat Partisi'nin de aynı tutum içinde olmasını zorunlu görmektedir. Türkiye'yi uzaktan kumanda edip güdümlü ve yönetilebilir bir ülke olarak görenlerin alayı Cumhur İttifakı'nın muazzam ve müstesna iradesiyle şaşkına dönecekler, kuşkusuz kesif bir yenilgi alacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti icazet ve izinle kurulmamış, bu vasıtalarla da kutlu geleceği tayin ve hatta tahrip edilemeyecektir. Son gelişmeler kapsamında Türk milleti kenetlenmiş bir halde onuruna, iradesine, şerefine, istiklaline sonuna kadar sahip çıkacaktır. Cumhur İttifakı vatanını, ülkesini ve milli namusu kahramanca savunacaktır. Biden ve ipotekli uşakları rezil rüsva olmaktan da kurtulamayacaklardır."

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