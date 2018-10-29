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  4. 29 Ekim 2018 15:58

Bahçeli'den canlı yayında dikkat çeken açıklama

MHP lideri Bahçeli, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olup olmayacağına dair soruyu "Aday olmak isterse şeref kazandırır" diyerek yanıtladı.

Bahçeli'den canlı yayında dikkat çeken açıklama
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP lideri Bahçeli, Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin ''Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Melih Bey değerli bir şahsiyettir onu belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. MHP'de belediye başkanı olursa canı gönülden destekleriz şeklinde yaklaşımlar vardır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır'' dedi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Bir önerge verilmiştir Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüştülerini saklı tutmak suretiyle Meclis araştırmasına gerek görmemiştir çekimser oy kullanmışlardır. Bu ekonomik şartlarda ısrarçı değiliz.

İSTANBUL ADAYI BELLİ Mİ?

Daha önce İstanbul ile alakalı olarak aday göstermeyeğimizi ifade ettik. Siyaset kombini adı altında sistem önerdik. MHP her ilde kendi adayları ile seçime girmek kararı almıştır. İstanbul'da bir sürprizimiz olabilir. Cumhur İttifakı devam ediyor yerel ittifakta yokuz diyoruz.''

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melih gökçek , devlet bahçeli
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