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  4. 04 Mayıs 2018 17:24

Bahçeli'den CHP adayı Muharrem İnce için ilk yorum

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli'den CHP adayı Muharrem İnce için ilk yorum
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MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "MHP'ye husumet besleyen bir şahıs aday oldu" dedi.

MHP Lideri Bahçeli gazetecilerin Muharrem İnce’nin adaylığıyla ilgili sorularını yanıtladı. Bahçeli adaylıkla ilgili, “MHP’ye en yüksek husumeti besleyen, MHP’nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun” dedi.

Bahçeli, YSK önünde Başbakan Binali Yıldırım’a bu sorunun sorulduğunu ancak kendisinin açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine de, “Cumhur ittifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur” dedi.

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